Турецкая компания Aksa Akrilik разработала волокно, которое "снижает жизнеспособность коронавируса на 97,4% в течение получаса". Многочисленные тесты показали высокую эффективность разработки. Новейший материал будут использовать для изготовления текстиля.

По словам ученых, волокно Everfresh не стирается и может уничтожать вирус годами. Его можно применять для изготовления одежды или других материалов, используемых в общественных местах.

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Как это работает

Цинк, который содержит клетчатку, обладает антимикробными свойствами и может использоваться в текстильном производстве. В компании утверждают, что их волокно на основе цинка Everfresh может эффективно уничтожить вирус за полчаса. Вероятно, его будут использовать в производстве защитных масок. Кроме того, такой материал подойдет для домашнего текстиля и одежды.

Это может быть особенно полезно для материалов, используемых в помещениях, таких как общежития, гостиницы или мечети. Мы верим, что это будет соответствовать гигиеническим ожиданиям пользователей,

– подчеркивает менеджер по маркетингу компании Атакан Кори.

Результаты исследования

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных болезней (NIAID), что входит в состав Национального института здравоохранения США, обнаружили, что коронавирус может оставаться жизнеспособным и инфекционным в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхностях – несколько дней.

Тесты, проведенные в рамках исследования, показали: