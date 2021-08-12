Туреччина планує створити в Україні науковий центр і виробництво безпілотників

12 серпня 2021 , 19:11
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Джерело:

"Інтерфакс-Україна"

Турецька компанія Baykar, яка спеціалізується на розробці безпілотних літальних апаратів, збирається реалізувати новий проєкт в Україні. Так, фірма побудує науково-дослідний центр передових технологій в аерокосмічній інженерії та виробничий центр по збірці БПЛА.

Передбачається, що інвестиції Baykar становитимуть 100%. Наразі розробляється відповідний проєкт.

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Що відомо

В межах проєкту передбачено:

  • побудова новітнього центру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
  • створення виробничих потужності та збірки БПЛА;
  • розробка цехів техобслуговування і ремонту з супровідними сервісами.

Крім того, Baykar виступає за:

  1. розробку механізму, дорожньої карти для залучення інвестицій турецьких компаній в оборонно-промисловий комплекс України;
  2. співпрацю у сфері оборонних технологій (НДДКР, підтримка стартапів, локалізація виробництв);
  3. створення індустріального парку та технопарку оборонних технологій для українських і турецьких підприємств.

Довідка: Baykar – провідна турецька компанія, що заснована у 1984 році. Основана спеціалізація – виробництво безпілотників, до прикладу: Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, VTOL, Mini UAV. Компанія постачає продукцію у 8 країн світу.

 

Автор: Катерина Сердюк