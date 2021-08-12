Туреччина планує створити в Україні науковий центр і виробництво безпілотників
12 серпня 2021 , 19:11Читать новость на русском
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Турецька компанія Baykar, яка спеціалізується на розробці безпілотних літальних апаратів, збирається реалізувати новий проєкт в Україні. Так, фірма побудує науково-дослідний центр передових технологій в аерокосмічній інженерії та виробничий центр по збірці БПЛА.
Передбачається, що інвестиції Baykar становитимуть 100%. Наразі розробляється відповідний проєкт.
Цікаво Харківське підприємство доставило партію продукції до Єгипту
Що відомо
В межах проєкту передбачено:
- побудова новітнього центру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
- створення виробничих потужності та збірки БПЛА;
- розробка цехів техобслуговування і ремонту з супровідними сервісами.
Крім того, Baykar виступає за:
- розробку механізму, дорожньої карти для залучення інвестицій турецьких компаній в оборонно-промисловий комплекс України;
- співпрацю у сфері оборонних технологій (НДДКР, підтримка стартапів, локалізація виробництв);
- створення індустріального парку та технопарку оборонних технологій для українських і турецьких підприємств.
Довідка: Baykar – провідна турецька компанія, що заснована у 1984 році. Основана спеціалізація – виробництво безпілотників, до прикладу: Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, VTOL, Mini UAV. Компанія постачає продукцію у 8 країн світу.