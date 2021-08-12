Предполагается, что инвестиции Baykar составят 100%. Сейчас разрабатывается соответствующий проект.

Интересно Харьковское предприятие доставило партию продукции в Египет

Что известно

В рамках проекта предусмотрено:

  • построение нового центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
  • создание производственных мощности и сборки БПЛА;
  • разработка цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

Кроме того, Baykar выступает за:

  1. разработку механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины;
  2. сотрудничество в сфере оборонных технологий (НИОКР, поддержка стартапов, локализация производств);
  3. создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.