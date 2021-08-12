Турецкая компания Baykar, которая специализируется на разработке беспилотных летательных аппаратов, собирается реализовать новый проект в Украине. Так, фирма построит научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственный центр по сборке БПЛА.