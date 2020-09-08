Джефф Безос – найбагатший чоловік планети, який безпосередньо пов'язує успіх в кар'єрі і впровадження інновацій з любов'ю та спокоєм в сім'ї. Американський підприємець зіграв ключову роль у зростанні електронної комерції у ролі засновника і головного виконавчого директора Amazon.com Inc.

Amazon продала свою першу книгу в липні 1995 року та швидко стала лідером в галузі цифрової комерції. У червні 1998 року компанія почала продавати компакт-диски та відеокліпи. У 1999 році Джефф Безос додав на сайт аукціони та інвестував в інші віртуальні магазини.

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Джефф Безос / gettyimages

У 2006 році він представив найбільший сервіс хмарних обчислень Amazon Web Services (AWS), а в 2007 – портативний пристрій для читання під назвою Kindle. Того ж року Amazon почала розробку власних телешоу і фільмів (Аmazon Studios). Річний чистий обсяг продажів Amazon збільшився з 510 тисяч доларів у 1995 році до 600 мільйонів доларів в 1998 році, і з більше ніж з 19,1 мільярда доларів у 2008 році до майже 233 мільярдів доларів в 2018 році.

Джефф Безос / gettyimages

Під керівництвом Джеффа Безоса корпорація Amazon стала найбільшим всесвітнім майданчиком цифрових продажів. 24 канал пропонує вашій увазі надихаючі думки впевненої у собі людини та успішного бізнесмена.

Цитати Безоса про планування

Ми справді зосереджені на трьох основних ідеях: довгострокове мислення, положення клієнта в центрі нашого Всесвіту і винахід

Ми розраховуємо на довгострокову перспективу, адже багато винаходів не спрацьовують. Якщо ви хочете створювати щось нове, потрібно розуміти, що ви будете експериментувати, а це – довготерміновий процес.

Я працюю на два або три роки вперед і дуже рідко буваю у нинішньому дні. Більша частина моєї команди – так само

Після оголошення квартального прибутку друзі вітають мене і кажуть: "Молодець, відмінний квартал!" А я відповідаю: "Дякую, але цей квартал був зроблений три роки тому".

Церемонія вручення "Золотий глобус" / gettyimages

Усередині нашої культури є розуміння, що навіть якщо у нас є кілька великих підприємств, то новий бізнес завжди починається з малого

Ви повинні набратися терпіння. Може знадобитися час, щоб справа дійсно розквітла. Іншими словами, якщо ви вивчите навички, якими зараз володіє Amazon, ви отримаєте чітке уявлення про те, що ми скоро будемо продавати.

Ми розраховуємо заробляти гроші, коли люди будуть користуватися нашими пристроями, а не коли вони тільки купують їх

Ми не заробляємо гроші продаючи обладнання. Ми продаємо його беззбитково.

Довгострокова благодійність – хороша ідея, але саме в цій сфері мене дуже мотивує можливість допомогти тут і зараз

Велика частина бездомних в Mary's Place – це люди, які переживають тимчасові труднощі. Існує безліч причин відсутності місця проживання. Однак бездомність може мати тимчасовий характер. Ви дійсно можете допомогти людині протягом всього 6 або 9 місяців. Ви навчаєте її, даєте роботу, і вона стає абсолютно продуктивним членом суспільства.

Удосконалення, страх і клієнтоорієнтованість

Найкраще, що може дозволити собі людина, – завжди намагатися все поліпшити

Підприємці та винахідники йдуть за своєю цікавістю і захопленнями. Вони щось розуміють, думають, як все поліпшити, і ніколи не зупиняються на досягнутому. Кожен раз, коли я дивлюся на щось, мені здається, що це можна вдосконалити. Якщо я сиджу в ресторані, я думаю, як його можна покращити. Я такий з дитинства – типовий "гаражний винахідник".

Ми завжди хотіли підняти стандарт клієнтоорієнтованості до такого рівня, щоб стати еталоном для інших організацій та установ

Ми хочемо, аби на Amazon дивилися як на зразок для наслідування і думали: "Як нам стати такими ж клієнтоорієнтованими, як Amazon?"

Amazon / gettyimages

Боятися – це нормально

Але не бійтеся конкурентів, тому що вони ніколи не дадуть вам грошей. Бійтеся клієнтів. Якщо ми зосередимося на них, замість того щоб зациклюватися на конкурентах, у нас все буде добре. Я переконаний: які б не були зовнішні відволікаючі фактори, ви повинні проявити подвоєну увагу до клієнтів. Прагніть не просто задовольнити їх, а справді потішити.

По-справжньому розбиратися в покупцях – це все одно, що бути господарем на вечірці

Ви влаштовуєте свято для своїх гостей. Якщо ж ви влаштовуєте вечірку тільки для себе, швидше за все, вона не вдасться.

Рішення проблем надихає

Головне – щоб навколо мене були союзники. Найцікавіше заняття – сидячи в кімнаті з групою винахідників, сказати: "Слухайте, є одна проблема. Давайте придумаємо рішення!". Як тільки ви починаєте такий мозковий штурм, ситуація змінюється: те, що може викликати стрес, перетворюється на те, що приносить задоволення.

Впевненість в собі, любов, сім'я

Якщо ви задумаєтесь, про що пошкодуєте в свої 80 – це майже завжди буде те, на що ви не зважилися – ваша бездіяльність

Дуже рідко люди шкодують про те, що спробували, але їм не вдалося. Це не лише про бізнес. Якщо ви любили людину, але так і не зізналися їй, 50 років по тому ви не зрозумієте, чому так вчинили. Дуже важко бути щасливим, шкодуючи про таке.

Якщо ви не хочете постійно виправдовуватися і втрачати впевненість у собі, навчіться прямо і чітко говорити про свої наміри і про те, як ви збираєтеся діяти

Коли я розмовляю з акціонерами та іншими зацікавленими особами, то чесно і зрозуміло окреслюю свою позицію. Мені здається, немає сенсу наполягати на своїй рації, але потрібно дати зрозуміти, що ви визначилися з рішенням і не збираєтеся його змінювати. Якщо чітко пояснювати людям, що відбувається в компанії, вони залишатимуться спокійними в будь-якій ситуації.

Якщо ви займаєтеся улюбленою справою, ризики не здаються такими серйозними

Коли я думав про те, щоб покинути хорошу стабільну роботу і заснувати Amazon, я знав, що моя ідея цілком може не спрацювати. Але я також знав, що, коли мені буде 80 років, думаючи про своє життя, я ніколи не пошкодую про те, що спробував і зазнав невдачі. Але я можу пошкодувати, що ніколи не спробував здійснити свою мрію.

Коли у вашому житті є люди, які вас люблять та підтримують, ви отримуєте здатність ризикувати

Я гадаю, це поширюється на всі види ризику в житті. Ви просто знаєте, що хтось буде завжди стояти за вас горою. Я виграв у цю лотерею: в моєму житті було стільки людей, які подарували мені безумовну любов!

Джефф Безос з родиною на прем'єрі фільму Paramount Pictures "Зоряний шлях за межею" / gettyimages

У житті кожної людини є речі, з якими їй дуже пощастило. Мій подарунок долі – це моя неймовірна сім'я

У дитинстві я проводив купу часу з бабусею і дідусем, особливо з дідусем. Дід навчив мене бути спритним: якщо є проблема, є і рішення. Коли ти дорослішаєш і входиш у світ бізнесу, ти швидко розумієш, що справа не тільки в твоїй власній винахідливості, а й у винахідливості всієї команди.

Поняття "баланс роботи та особистого життя" означає строгий компроміс

Якщо я щасливий вдома, то приходжу в офіс з величезним запасом енергії. Відповідно, якщо мені добре на роботі, я приходжу додому повний радості. Ніхто не хоче бути тим хлопцем, який з'являється на зборах і висмоктує всю енергію з людей. Всі ми хочемо заходити в офіс "пританцьовуючи".