Боятися – це нормально: цитати Джеффа Безоса, які надихнуть вас на більше
Джефф Безос – найбагатший чоловік планети, який безпосередньо пов'язує успіх в кар'єрі і впровадження інновацій з любов'ю та спокоєм в сім'ї. Американський підприємець зіграв ключову роль у зростанні електронної комерції у ролі засновника і головного виконавчого директора Amazon.com Inc.
Amazon продала свою першу книгу в липні 1995 року та швидко стала лідером в галузі цифрової комерції. У червні 1998 року компанія почала продавати компакт-диски та відеокліпи. У 1999 році Джефф Безос додав на сайт аукціони та інвестував в інші віртуальні магазини.
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Джефф Безос / gettyimages
У 2006 році він представив найбільший сервіс хмарних обчислень Amazon Web Services (AWS), а в 2007 – портативний пристрій для читання під назвою Kindle. Того ж року Amazon почала розробку власних телешоу і фільмів (Аmazon Studios). Річний чистий обсяг продажів Amazon збільшився з 510 тисяч доларів у 1995 році до 600 мільйонів доларів в 1998 році, і з більше ніж з 19,1 мільярда доларів у 2008 році до майже 233 мільярдів доларів в 2018 році.
Джефф Безос / gettyimages
Під керівництвом Джеффа Безоса корпорація Amazon стала найбільшим всесвітнім майданчиком цифрових продажів. 24 канал пропонує вашій увазі надихаючі думки впевненої у собі людини та успішного бізнесмена.
Цитати Безоса про планування
Ми справді зосереджені на трьох основних ідеях: довгострокове мислення, положення клієнта в центрі нашого Всесвіту і винахід
Я працюю на два або три роки вперед і дуже рідко буваю у нинішньому дні. Більша частина моєї команди – так само
Церемонія вручення "Золотий глобус" / gettyimages
Усередині нашої культури є розуміння, що навіть якщо у нас є кілька великих підприємств, то новий бізнес завжди починається з малого
Ми розраховуємо заробляти гроші, коли люди будуть користуватися нашими пристроями, а не коли вони тільки купують їх
Довгострокова благодійність – хороша ідея, але саме в цій сфері мене дуже мотивує можливість допомогти тут і зараз
Удосконалення, страх і клієнтоорієнтованість
Найкраще, що може дозволити собі людина, – завжди намагатися все поліпшити
Ми завжди хотіли підняти стандарт клієнтоорієнтованості до такого рівня, щоб стати еталоном для інших організацій та установ
Amazon / gettyimages
Боятися – це нормально
По-справжньому розбиратися в покупцях – це все одно, що бути господарем на вечірці
Рішення проблем надихає
Впевненість в собі, любов, сім'я
Якщо ви задумаєтесь, про що пошкодуєте в свої 80 – це майже завжди буде те, на що ви не зважилися – ваша бездіяльність
Якщо ви не хочете постійно виправдовуватися і втрачати впевненість у собі, навчіться прямо і чітко говорити про свої наміри і про те, як ви збираєтеся діяти
Якщо ви займаєтеся улюбленою справою, ризики не здаються такими серйозними
Коли у вашому житті є люди, які вас люблять та підтримують, ви отримуєте здатність ризикувати
Джефф Безос з родиною на прем'єрі фільму Paramount Pictures "Зоряний шлях за межею" / gettyimages
У житті кожної людини є речі, з якими їй дуже пощастило. Мій подарунок долі – це моя неймовірна сім'я
Поняття "баланс роботи та особистого життя" означає строгий компроміс
Джефф Безос: цікаві факти
- завдяки успіху Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною планети зі статком у 120 млрд доларів;
- своїм найважливішим досягненням Безос вважає заснування аерокосмічної компанії Blue Origin у 2000 році;
- в 2013 році купив впливову газету The Washington Post за 250 млн доларів;
- підприємець керує венчурним фондом Bezos Expeditions;
- у 2019 виручка Amazon склала 280,5 млрд доларів, а чистий прибуток – рекордні 11,5 млрд доларів;
- Безос побудував годинник за 42 млн доларів – він розміщений у скелі, а його механізм розрахований на 10 000 років. Підприємець зазначає, що це – символ довгострокового мислення.