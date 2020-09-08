Бояться – это нормально: цитаты Джеффа Безоса, которые вдохновят вас на большее
Джефф Безос – самый богатый человек планеты, который напрямую связывает успех в карьере и внедрение инноваций с любовью и спокойствием в семье. Американский предприниматель сыграл ключевую роль в росте электронной коммерции в качестве учредителя и главного исполнительного директора Amazon.com Inc.
Amazon продала свою первую книгу в июле 1995 года и быстро стала лидером в области цифровой коммерции. В июне 1998 года компания начала продавать компакт-диски и видеоклипы. В 1999 году Джефф Безос добавил на сайт аукционы и инвестировал в другие виртуальные магазины.
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Джефф Безос / gettyimages
В 2006 году он представил крупнейший сервис облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), а в 2007 – портативное устройство для чтения под названием Kindle. В том же году Amazon начала разработку собственных телешоу и фильмов (Аmazon Studios). Годовой чистый объем продаж Amazon увеличился с 510 тысяч долларов в 1995 году до 600 млн долларов в 1998 году, и с более чем 19,1 миллиарда долларов в 2008 году до почти 233 миллиардов долларов в 2018 году.
Джефф Безос / gettyimages
Под руководством Джеффа Безоса корпорация Amazon стала крупнейшей всемирной площадкой цифровых продаж. 24 канал предлагает вашему вниманию вдохновляющие мысли уверенного в себе человека и успешного бизнесмена.
Планирование
Мы действительно сосредоточены на трёх основных идеях: это долгосрочное мышление, положение клиента в центре нашей Вселенной и изобретение
Я работаю на два или три года вперёд и очень редко бываю в сегодняшнем дне, и большая часть моей руководящей команды — так же
Церемония вручения "Золотой глобус" / gettyimages
Внутри нашей культуры есть понимание, что даже если у нас есть несколько крупных предприятий, то новый бизнес всегда начинается с малого
Мы рассчитываем зарабатывать деньги, когда люди будут пользоваться нашими устройствами, а не когда они только покупают их
Долгосрочная благотворительность — хорошая идея, но именно в этой сфере меня очень мотивирует возможность помочь здесь и сейчас
Совершенствование, страх и клиентоориентированность
Самое замечательное в человеке — это то, что мы постоянно пытаемся всё улучшить
Мы всегда хотели поднять стандарт клиентоориентированности до такой степени, чтобы стать эталоном для других организаций и учреждений
Amazon / gettyimages
Бояться — это нормально
Но не бойтесь конкурентов, потому что они никогда не дадут вам денег. Бойтесь клиентов. Если мы просто сосредоточимся на них, вместо того чтобы зацикливаться на страшном конкуренте, у нас всё будет хорошо. Я убежден: какие бы ни были внешние отвлекающие факторы, вы должны ответить удвоенным вниманием к клиентам. Стремитесь не просто удовлетворить их, а действительно порадовать.
По-настоящему разбираться в покупателях — это всё равно что быть хозяином на вечеринке
Решение проблем вдохновляет
Уверенность в себе, любовь, семья
Когда вы думаете о вещах, о которых пожалеете в 80 лет, это почти всегда то, на что вы не решились – это ваше бездействие
Если вы не хотите постоянно оправдываться и терять уверенность в себе, научитесь прямо и четко говорить о своих намерениях и о том, как вы собираетесь действовать
Если вы занимаетесь любимым делом, риски не кажутся такими серьёзными
Джефф Безос с семьей на премьере фильма Paramount Pictures "Звездный путь за гранью" / gettyimages
В жизни каждого человека есть вещи, с которыми ему очень повезло. Мой подарок судьбы — это моя невероятная семья
Понятие "баланс работы и личной жизни" подразумевает строгий компромисс
Джефф Безос: интересные факты
- благодаря успеху Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком планеты с состоянием в 120 млрд долларов;
- своим важнейшим достижением Безос считает основание аэрокосмической компании Blue Origin в 2000 году;
- в 2013 году купил влиятельную газету The Washington Post за 250 млн долларов;
- предприниматель управляет венчурным фондом Bezos Expedition;
- в 2019 году выручка Amazon составила 280,5 млрд долларов, а чистая прибыль – рекордные 11,5 млрд долларов.