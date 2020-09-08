Джефф Безос – самый богатый человек планеты, который напрямую связывает успех в карьере и внедрение инноваций с любовью и спокойствием в семье. Американский предприниматель сыграл ключевую роль в росте электронной коммерции в качестве учредителя и главного исполнительного директора Amazon.com Inc.

Amazon продала свою первую книгу в июле 1995 года и быстро стала лидером в области цифровой коммерции. В июне 1998 года компания начала продавать компакт-диски и видеоклипы. В 1999 году Джефф Безос добавил на сайт аукционы и инвестировал в другие виртуальные магазины.

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Джефф Безос / gettyimages

В 2006 году он представил крупнейший сервис облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), а в 2007 – портативное устройство для чтения под названием Kindle. В том же году Amazon начала разработку собственных телешоу и фильмов (Аmazon Studios). Годовой чистый объем продаж Amazon увеличился с 510 тысяч долларов в 1995 году до 600 млн долларов в 1998 году, и с более чем 19,1 миллиарда долларов в 2008 году до почти 233 миллиардов долларов в 2018 году.

Джефф Безос / gettyimages

Под руководством Джеффа Безоса корпорация Amazon стала крупнейшей всемирной площадкой цифровых продаж. 24 канал предлагает вашему вниманию вдохновляющие мысли уверенного в себе человека и успешного бизнесмена.

Планирование

Мы действительно сосредоточены на трёх основных идеях: это долгосрочное мышление, положение клиента в центре нашей Вселенной и изобретение

Мы думаем в долгосрочной перспективе, потому что многие изобретения не работают. Если вы хотите создавать нечто новое, нужно понимать, что вы будете экспериментировать, а это – долгосрочный процесс.

Я работаю на два или три года вперёд и очень редко бываю в сегодняшнем дне, и большая часть моей руководящей команды — так же

Друзья поздравляют меня после объявления квартальной прибыли и говорят: "Молодец, отличный квартал!". А я отвечаю: "Спасибо, но этот квартал был сделан три года назад".

Церемония вручения "Золотой глобус" / gettyimages

Внутри нашей культуры есть понимание, что даже если у нас есть несколько крупных предприятий, то новый бизнес всегда начинается с малого

Вы должны набраться терпения. Может потребоваться время, чтобы дело действительно расцвело. Другими словами, если вы изучите навыки, которыми сейчас обладает Amazon, вы получите чёткое представление о том, что мы скоро будем продавать.

Мы рассчитываем зарабатывать деньги, когда люди будут пользоваться нашими устройствами, а не когда они только покупают их

Мы не зарабатываем деньги на продаже оборудования, а продаём его безубыточно.

Долгосрочная благотворительность — хорошая идея, но именно в этой сфере меня очень мотивирует возможность помочь здесь и сейчас

Большая часть бездомных в Mary’s Place — это люди, переживающие временные трудности. Существует множество причин отсутствия места жительства. Однако бездомность может носить временный характер. Вы действительно можете помочь человеку в течение всего 6 или 9 месяцев. Вы обучаете его, даёте ему работу, и он становится совершенно продуктивным членом общества.

Совершенствование, страх и клиентоориентированность

Самое замечательное в человеке — это то, что мы постоянно пытаемся всё улучшить

Предприниматели и изобретатели следуют за своим любопытством и увлечениями. Они что-то понимают, думают, как всё улучшить, и никогда не останавливаются на достигнутом. Каждый раз, когда я смотрю на что-то, мне кажется, что это можно усовершенствовать. Если я сижу в ресторане, я думаю, как его можно улучшить. Я такой с детства, типичный "гаражный изобретатель".

Мы всегда хотели поднять стандарт клиентоориентированности до такой степени, чтобы стать эталоном для других организаций и учреждений

Мы хотим, чтобы на Amazon смотрели как на образец для подражания и говорили: "Как нам стать такими же клиентоориентированными, как Amazon?"

Amazon / gettyimages

Бояться — это нормально

Но не бойтесь конкурентов, потому что они никогда не дадут вам денег. Бойтесь клиентов. Если мы просто сосредоточимся на них, вместо того чтобы зацикливаться на страшном конкуренте, у нас всё будет хорошо. Я убежден: какие бы ни были внешние отвлекающие факторы, вы должны ответить удвоенным вниманием к клиентам. Стремитесь не просто удовлетворить их, а действительно порадовать.

По-настоящему разбираться в покупателях — это всё равно что быть хозяином на вечеринке

Вы устраиваете праздник для своих гостей. Если же вы устраиваете вечеринку только для себя, скорее всего, она не удастся.

Решение проблем вдохновляет

Главное — чтобы вокруг меня были союзники. Самое интересное занятие — сидя в комнате с группой изобретателей, сказать: "Слушайте, есть одна проблема. Давайте придумаем решение!". Как только вы начинаете такой мозговой штурм, ситуация преображается: то, что может вызвать стресс, превращается в то, что доставляет удовольствие.

Уверенность в себе, любовь, семья

Когда вы думаете о вещах, о которых пожалеете в 80 лет, это почти всегда то, на что вы не решились – это ваше бездействие

Очень редко люди жалеют о том, что сделали, но это им не удалось. Это связано не только с бизнесом. Например, ситуация, когда вы любили человека, но так и не признались ему в этом, а 50 лет спустя не можете понять, почему ничего не сказали тогда. Очень трудно быть счастливым, сожалея о таком.

Если вы не хотите постоянно оправдываться и терять уверенность в себе, научитесь прямо и четко говорить о своих намерениях и о том, как вы собираетесь действовать

Когда я разговариваю с акционерами и другими заинтересованными лицами, то честно и понятно излагаю свою позицию. Мне кажется, нет смысла настаивать на своей правоте, но нужно дать понять, что вы определились с решением и не собираетесь его менять. Если чётко объяснять людям, что происходит в компании, они остаются спокойными в любой ситуации.

Если вы занимаетесь любимым делом, риски не кажутся такими серьёзными

Например, когда я думал о том, чтобы бросить хорошую стабильную работу и основать Amazon, я знал, что моя идея вполне может не сработать. Но я также знал, что, когда мне будет 80 лет, думая о своей жизни, я никогда не пожалею о том, что попробовал и потерпел неудачу. Но я могу пожалеть, что никогда не пробовал осуществить свою мечту. И когда я думал о будущем таким образом, риск не казался слишком большим.

Когда в вашей жизни есть любящие и поддерживающие вас люди, вы получаете способность рисковать Вы просто знаете, что кто-то будет всегда стоять за вас горой. Я думаю, это распространяется на все виды риска в жизни, не только на сферу бизнеса. Я выиграл в эту лотерею: в моей жизни было столько людей, которые подарили мне безусловную любовь!

Джефф Безос с семьей на премьере фильма Paramount Pictures "Звездный путь за гранью" / gettyimages

В жизни каждого человека есть вещи, с которыми ему очень повезло. Мой подарок судьбы — это моя невероятная семья

В детстве я проводил кучу времени с бабушкой и дедушкой, особенно с дедушкой. Дед научил меня быть находчивым: если есть проблема, есть и решение. И, конечно же, по мере того как ты взрослеешь и входишь в мир бизнеса, ты быстро понимаешь, что дело не только в твоей собственной находчивости, а в находчивости всей команды.

Понятие "баланс работы и личной жизни" подразумевает строгий компромисс

Если я счастлив дома, то прихожу в офис с огромным запасом энергии. Соответственно, если мне хорошо на работе, я прихожу домой полон радости. Никто не хочет быть тем парнем, который появляется на собрании и высасывает всю энергию из людей. Все мы хотим заходить в офис "пританцовывая".