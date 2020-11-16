Поки глибоко під землею ведеться видобуток вугілля, на поверхні грунт може просідати або переміщуватися. Закономірно, що це впливає на стійкість споруд на території шахтних полів. Щоб контролювати стан земної поверхні та відстежувати зміни в онлайн-режимі в ДТЕК ШУ Павлоградське відпрацювали інноваційну технологію, яка корисна як енергетикам, так і шахтарям.

Так, на опорах ліній електропередач фахівці розмістили автономний датчик, який в режимі реального часу заміряє положення опори ЛЕП і безперервно передає інформацію на сервер для аналізу. Таким чином енергетики контролюють стан ЛЕП і попереджають аварії через обриви проводів, а шахтарі витрачають менше часу на контроль цих об'єктів і отримують максимально достовірну інформацію, розповідають Інновації 24.

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Наші гірники проходять під землею десятки кілометрів, добуваючи вугілля, необхідне для енергонезалежності України. При цьому ми постійно відстежуємо вплив гірничих робіт на об'єкти поверхні. В такому випадку в зоні впливу очисного фронту ШУ Павлоградське є лінії електропередач, якими електроенергія надходить у населені пункти Павлоградського району,

– розповідає Євген Богословський, головний інженер ШУ Павлоградське.

Чому це важливо?

Фахівці-маркшейдери постійно стежать за станом електроопор, аби своєчасно зафіксувати їх найменше відхилення та запобігти аварійній ситуації. Адже від цього залежить безперебійне енергопостачання регіону та безпека людей, які можуть перебувати поруч. Раніше на це було потрібно чимало часу і сил. Маркшейдерам доводилося виїжджати на об'єкти, обстежувати їх, проводити виміри геодезичними інструментами та фіксувати можливі відхилення опор.

Датчик контролю відхилення ЛЕП

Тепер фахівці "Лабораторії комплексних технологій" спільно з експертами бізнес-блоку Вугілля ДТЕК Енерго розробили й виготовили спеціальний датчик контролю відхилення ЛЕП. Він поєднує в собі функції гіроскопа та акселерометра і працює автономно завдяки вбудованому джерелу живлення на базі сонячної батареї. Датчик розміщується прямо на опорі в недоступному для людей місці та в режимі реального часу передає дані за допомогою GSM-модуля зв'язку в базу даних Web-сервера. Далі серверне програмне забезпечення візуалізує показання вимірювань в зрозумілі для людини тренди та графіки. За умови, що електроопора відхилиться більше ніж допустимо, фахівці оперативно передають інформацію енергетикам з ДТЕК Мережі, щоб вони своєчасно усунули аварійну ситуацію.

Датчик контролю відхилення ЛЕП / Фото ДТЕК

Цифрові технології все активніше приходять на шахти ДТЕК Павлоградвугілля. Підземний Wi-Fi на шахті Ювілейна вже допомагає нам знизити час простоїв обладнання завдяки тому, що ми швидше отримуємо інформацію про поломки та швидше їх усуваємо. Надалі це дасть можливість впровадити систему позиціювання під землею, щоб стежити за місцем перебування кожного співробітника,

– розповідає керівник Департаменту з технічного розвитку бізнес-блоку Вугілля ДТЕК Енерго Максим Шишов.

Якщо врахувати, що підземні гірничі виробки налічують десятки кілометрів на різних горизонтах, стає зрозуміло наскільки це важливо для безпеки людей. Датчик контролю, який випробували на ШУ Павлоградське, може використовуватися також на опорах, вертикальних трубах та копрах шахт. Технічні фахівці вугільного напрямку планують і надалі тиражувати на шахти та збагачувальні фабрики цифрові принципи й підходи для надання безпечних умов праці та підвищення ефективності на виробничих активах ДТЕК Енерго.