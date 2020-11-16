Пока глубоко под землей ведется добыча угля, на поверхности грунт может проседать или перемещаться. Закономерно, что это влияет на устойчивость сооружений на территории шахтных полей. Чтобы контролировать состояние земной поверхности и отслеживать изменения в онлайн-режиме на ДТЭК ШУ Павлоградское отработали инновационную технологию, которая полезна как энергетикам, так и шахтерам.

Так, на опорах линий электропередач специалисты разместили автономный датчик, который в режиме реального времени выполняет замер положения опоры ЛЭП и непрерывно передает информацию на сервер для анализа. Таким образом энергетики контролируют состояние ЛЭП и предупреждают аварии из-за обрывов проводов, а шахтеры тратят меньше времени на контроль этих объектов и получают максимально достоверную информацию, рассказывают Инновации 24.

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Наши горняки проходят под землей десятки километров, добывая уголь, необходимый для энергетики страны. Таким образом шахтеры ДТЭК укрепляют энергонезависимость Украины. При этом мы постоянно отслеживаем влияние горных работ на объекты поверхности. В данном случае в зоне влияния очистного фронта ШУ Павлоградское находятся линии электропередач, по которым поступает электроэнергия в населенные пункты Павлоградского района, –

рассказывает Евгений Богословский, главный инженер ШУ Павлоградское.

Почему это важно?

Специалисты-маркшейдеры постоянно следят за состоянием электроопор, чтобы своевременно зафиксировать их малейшее отклонение и предупредить аварийную ситуацию. Ведь от этого зависит бесперебойное энергоснабжение региона и безопасность людей, которые могут находиться рядом. Раньше на это требовалось немало времени и сил. Маркшейдерам приходилось выезжать на объекты, обследовать их, производить замеры геодезическими инструментами и фиксировать возможные отклонения опор.

Датчик контроля отклонения ЛЭП

Теперь специалисты "Лаборатории комплексных технологий" совместно с экспертами бизнес-блока Уголь ДТЭК Энерго разработали и изготовили специальный датчик контроля отклонения ЛЭП. Он совмещает в себе функции гироскопа и акселерометра и работает автономно благодаря встроенному источнику питания на базе солнечной батареи. Датчик размещается прямо на опоре в недоступном для людей месте и в режиме реального времени передает данные при помощи GSM–модуля связи в базу данных Web–сервера. Далее серверное программное обеспечение визуализирует показания измерений в понятные для человека тренды и графики. И если электроопора отклонится больше допустимых значений, специалисты оперативно передают информацию энергетикам из ДТЭК Сети, чтобы они своевременно устранили аварийную ситуацию.

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Датчик контроля отклонения ЛЭП / Фото ДТЭК

Цифровые технологии все активнее приходят на шахты ДТЭК Павлоградуголь. Подземный Wi-Fi на шахте Юбилейная уже помогает нам снизить время простоев оборудования благодаря тому, что мы быстрее получаем информацию о поломках и быстрее их устраняем. В дальнейшем это даст возможность внедрить систему позиционирования под землей, чтобы иметь возможность отслеживать местонахождение каждого сотрудника,

– рассказывает руководитель Департамента по техническому развитию бизнес-блока Уголь ДТЭК Энерго Максим Шишов.

Если учесть, что подземные горные выработки насчитывают десятки километров на различных горизонтах, становится понятно насколько это важно для безопасности людей. Датчик контроля, который испытали на ШУ Павлоградское, может использоваться также на опорах, вертикальных трубах и копрах шахт. Технические специалисты угольного направления планируют и дальше тиражировать на шахты и обогатительные фабрики цифровые принципы и подходы для обеспечения безопасных условий труда и повышения эффективности на производственных активах ДТЭК Энерго.