Менеджер з інновацій: професія майбутнього
Корпоративні інновації вже давно перестали асоціюватися виключно з високотехнологічними компаніями. Світова пандемія і державні програми розвитку інноваційної економіки стали прекрасним бекграундом для підйому новаторів – сьогодні їх час.
Саме зараз компаніям потрібні професіонали, які добре знаються на інноваційних трендах, здатні знайти нову, ефективну ідею для бізнесу і успішно втілити її в життя, розповідає vc.ru.
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Донедавна фахівці з інновацій були затребувані переважно у високотехнологічних компаніях. Сьогодні ж, розробники нових ідей і продуктів необхідні в державних установах, банках, девелопменті, ритейлі й інших.
Менеджер з інноваційЛюдина, яка здатна реалізувати будь-яку ідею, практично здійснити і перетворити в життєздатний продукт, який можна продати.
Напрямки діяльності менеджера з інновацій:
- розробка нових товарів і послуг, виведення нових продуктів на ринок
- впровадження оптимізаційних процесів в роботу підприємств
Інакше кажучи, перші займаються пошуком інноваційних продуктів (наприклад: робот-пилосос), а другі – маркетинговими і рекламними схемами, що покликані підвищувати ефективність роботи підприємства і здатні виводити на новий рівень прибутку.
Менеджер з інновацій обирає напрямок для інноваційного розвитку компанії, керує науково-дослідним і дослідно-конструкторським процесом, впроваджує нову розробку в наявні бізнес-процеси або створює нові.
Що для цього потрібно?
- добре знати галузь і всі процеси, які відбуваються на різних етапах впровадження нововведень
- вміти оцінювати бізнес в цілому, з висоти і під різними кутами
- мати навички планування
- вміти вести переговори з інвесторами
- вміти переконувати клієнтів
- вміти брати відповідальність
- вміти мислити практично, що б інновації були реальними і позитивними.
- бути готовим до будь-якого результату
Як стати менеджером з інновацій?
Перш за все, необхідна базова технічна вища освіта. До того ж, сьогодні в деяких вищих навчальних закладах відкрилися напрями "інноватика", "адитивні технології" і "цифрові інновації в управлінні підприємством". Якщо перша освіта не пов'язана з інноваціями, не завадить отримати додаткову освіту за спеціальністю "інноваційний менеджмент" або "управління".