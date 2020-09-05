Корпоративні інновації вже давно перестали асоціюватися виключно з високотехнологічними компаніями. Світова пандемія і державні програми розвитку інноваційної економіки стали прекрасним бекграундом для підйому новаторів – сьогодні їх час.

Саме зараз компаніям потрібні професіонали, які добре знаються на інноваційних трендах, здатні знайти нову, ефективну ідею для бізнесу і успішно втілити її в життя, розповідає vc.ru.

Цікаво: Роботи замість юристів: яке майбутнє однієї з найпопулярніших професій

Донедавна фахівці з інновацій були затребувані переважно у високотехнологічних компаніях. Сьогодні ж, розробники нових ідей і продуктів необхідні в державних установах, банках, девелопменті, ритейлі й інших.

Футурологи склали список професій, актуальних найближчі 50 років, в якому є досить незвичайні напрямки. Наприклад: тайм-брокер, інженер з 3D-друку їжі, творець частин тіла і органів, проектувальник позаземних поселень, фахівець з відродження вимерлих видів, будівельник підводних міст і менеджер з відстроченої старості.

Менеджер з інновацій Людина, яка здатна реалізувати будь-яку ідею, практично здійснити і перетворити в життєздатний продукт, який можна продати.

Напрямки діяльності менеджера з інновацій:

розробка нових товарів і послуг, виведення нових продуктів на ринок

впровадження оптимізаційних процесів в роботу підприємств

Інакше кажучи, перші займаються пошуком інноваційних продуктів (наприклад: робот-пилосос), а другі – маркетинговими і рекламними схемами, що покликані підвищувати ефективність роботи підприємства і здатні виводити на новий рівень прибутку.

Менеджер з інновацій обирає напрямок для інноваційного розвитку компанії, керує науково-дослідним і дослідно-конструкторським процесом, впроваджує нову розробку в наявні бізнес-процеси або створює нові.

Що для цього потрібно?

добре знати галузь і всі процеси, які відбуваються на різних етапах впровадження нововведень

вміти оцінювати бізнес в цілому, з висоти і під різними кутами

мати навички планування

вміти вести переговори з інвесторами

вміти переконувати клієнтів

вміти брати відповідальність

вміти мислити практично, що б інновації були реальними і позитивними.

бути готовим до будь-якого результату

Як стати менеджером з інновацій?

Перш за все, необхідна базова технічна вища освіта. До того ж, сьогодні в деяких вищих навчальних закладах відкрилися напрями "інноватика", "адитивні технології" і "цифрові інновації в управлінні підприємством". Якщо перша освіта не пов'язана з інноваціями, не завадить отримати додаткову освіту за спеціальністю "інноваційний менеджмент" або "управління".