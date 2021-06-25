Місцева влада прагне перетворити дорожню розв'язку на 2 зелені площі, вільні від авто. Натомість там посадять дерева та облаштують лавки для відпочинку.

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Вулицю хочуть реконструювати, аби розв'язати низку проблем мегаполісу. Мовиться, зокрема, про якість повітря, безпеку та завантаженість доріг на перехресті. Лондонські чиновники сподіваються, що після оновлення вулиця приведе додатково 60 мільйонів пішоходів щороку. Це допоможу місцевому бізнесу, який пережив важкі час через пандемію.



Такою може стати центральна вулиця Лондона / Фото Dezeen



Реконструкція буде масштабною / Фото Dezeen

Що каже місцева влада

Очільниця Вестмінстерської муніципалітету Рейчел Робатан підкреслила, що реконструкція Oxford Circus стане першою вагомою зміною головної вулиці Великої Британії за останні десятиліття. Й додала, що завантаженість, постійний натовп та багато транспорту – все це означає її нестійкість.

Ми сподіваємося не лише поліпшити безпеку, захищеність та доступність, але й створить культове місце в центрі Лондона,

– наголосила Робатан.

Територію у центрі Лондона оновлюватимуть поступово. Перший етап передбачає міжнародний конкурс на розробку остаточної схеми площ. Його вже влітку 2021 року проведе Королівський інститут британських архітекторів.

Де розташована вулиця: дивіться на карті