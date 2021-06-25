Местная власть стремится превратить дорожную развязку на 2 зеленых площади, свободные от авто. Зато там посадят деревья и обустроят скамейки для отдыха.

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Улицу хотят реконструировать, чтобы решить ряд проблем мегаполиса. Говорится, в частности, о качестве воздуха, безопасности и загруженности дорог на перекрестке. Лондонские чиновники надеются, что после обновления улица приведет дополнительно 60 миллионов пешеходов ежегодно. Это помогу местному бизнесу, который пережил тяжелые время из-за пандемии.



Такой может стать центральная улица Лондона / Фото Dezeen



Реконструкция будет масштабной / Фото Dezeen

Что говорит местная власть

Руководительница Вестминстерского муниципалитета Рейчел Робатан подчеркнула, что реконструкция Oxford Circus станет первой весомой изменением главной улицы Великобритании за последние десятилетия. И добавила, что загруженность, постоянная толпа и много транспорта – все это означает ее неустойчивость.

Мы надеемся не только улучшить безопасность, защищенность и доступность, но и создаст культовое место в центре Лондона,

– отметила Робатан.

Территорию в центре Лондона обновлять постепенно. Первый этап предусматривает международный конкурс на разработку окончательной схемы площадей. Его уже летом 2021 проведет Королевский институт британских архитекторов.

Где находится улица: смотрите на карте