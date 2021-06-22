Розроблено унікальне фарбоподібне покриття, яке може змінити вуличне освітлення по всьому світу. Starpath є екологічно чистою альтернативою традиційному вуличному освітленню.

Читайте також Літаки можуть стати майже безшумними: британські науковці придумали спосіб

Чим особливе покриття

При його створенні використовують натуральні матеріали, які поглинають ультрафіолетове світло протягом дня. Завдяки цьому вони можуть світитися вночі.

Цікаво! Назва інноваційної технології Starpath з англійської мови дослівно перекладається як "зоряна стежка". Наразі фарба доступна у синьому, зеленому та блакитному кольорах.

За словами розробників, Starpath зможе світитися приблизно 10 годин протягом доби. Після нанесення цього покриття потрібно зачекати 4 години, аби його використовувати.

Як працює технологія Starpath: дивіться відео



Вартість квадратного метра Starpath залежить від конкретного проєкту та ґрунтується на таких факторах, як розмір гранул, глибина поверхні та бажаний рівень яскравості.

Хто винайшов Starpath

Геміш Скотт, який розробив цю технологію, пояснив, що хотів запропонувати екологічне рішення, яке допоможе впоратися з глобальною кліматичною кризою.

Так народився Starpath. Моє бачення полягало у тому, аби використовувати природні ресурси Землі, щоб допомогти знизити глобальний попит на енергію. І, в кінцевому підсумку, зменшити викиди вуглецю,

– зауважив винахідник.

За його словами, нова технологія може не лише змінити вигляд дорожньої розмітки, але й допомогти зменшити кількість ДТП у нічний час, коли використання звичайних вуличних ліхтарів недоцільне або економічно неефективно.

Освітлення від Nevana Designs / Фото Nevana Designs