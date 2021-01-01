В Киеве на Центральном вокзале появится праздничный "Поезд Чуда": фото
В Киеве 1 и 7 января на первой платформе Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский появится праздничный "Поезд Чуда".
Отмечается, что все желающие могут посетить поезд, сфотографироваться с ним и принять участие в конкурсе, где разыграют призы. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
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Розыгрыш
Укразилизныця будет разыгрывать подстаканник и набор ложек, 15 сертификатов на посещение детской железной дороги, брендированный набор Укрзализныци и панно.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:
- сделать фото;
- выложить его в Facebook;
- отметить страницу Укрзализныци;
- поставить хэштег #ПотягДива.
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