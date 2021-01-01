В Киеве 1 и 7 января на первой платформе Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский появится праздничный "Поезд Чуда".

Отмечается, что все желающие могут посетить поезд, сфотографироваться с ним и принять участие в конкурсе, где разыграют призы. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Читайте также: На Южной железной дороге появились модернизированные локомотивы: что улучшили

Розыгрыш

Укразилизныця будет разыгрывать подстаканник и набор ложек, 15 сертификатов на посещение детской железной дороги, брендированный набор Укрзализныци и панно.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

сделать фото;

выложить его в Facebook;

отметить страницу Укрзализныци;

поставить хэштег #ПотягДива.

Розыгрыш состоится 8 января 2021 года. Кроме того, у поезда будет размещен ящик для сбора средств на лечение Кирилла Кондрашева.