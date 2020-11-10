У Миколаєві відкрили центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес": чому це важливо
9 листопада 2020 року у Миколаєві відкрили центр підтримки підприємців спільно з консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу "Дія.Бізнес".
"Дія.Бізнес" – національний проєкт з розвитку підприємництва, ініційований Міністерством цифрової трансформації України. Автори ідеї прагнуть збільшити кількість зареєстрованого бізнесу в Україні, розповідає Урядовий портал.
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Ми хочемо побудувати цифрову країну, в якій основним джерелом розвитку будуть підприємці. Ми хочемо, щоб наша країна була країною підприємців. І ми все для цього робимо. Ми запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу у світі, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Які можливості відкриває центр?
Автори проєкту переконані, що "Дія.Бізнес" допоможе активізувати нові напрямки підприємництва, стане магнітом для майбутніх та вже досвідчених підприємців з усієї України та дасть поштовх для розвитку малого та середнього бізнесу. Центр сприятиме забезпеченню економічного зростання, інновацій та створенню робочих місць.
Відзначимо, що українські підприємці зможуть:
- отримати фахові консультації з питань створення бізнес-плану, систематизації бізнес-процесів, фінансового менеджменту, HR, маркетингу, продажів, юридичної підтримки тощо;
- проходити навчання офлайн чи у змішаному форматі;
- взяти участь у бізнес-конференціях та освітніх заходах;
- використовувати простір для власних подій;
- тестувати свій продукт на pop-up-локації перед виходом на ринок.
- з'явилася локація, яка не має аналогів у місті;
- Миколаїв є другим містом в Україні, де відкривається центр "Дія.Бізнес".
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