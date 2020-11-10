9 листопада 2020 року у Миколаєві відкрили центр підтримки підприємців спільно з консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу "Дія.Бізнес".

"Дія.Бізнес" – національний проєкт з розвитку підприємництва, ініційований Міністерством цифрової трансформації України. Автори ідеї прагнуть збільшити кількість зареєстрованого бізнесу в Україні, розповідає Урядовий портал.

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Ми хочемо побудувати цифрову країну, в якій основним джерелом розвитку будуть підприємці. Ми хочемо, щоб наша країна була країною підприємців. І ми все для цього робимо. Ми запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу у світі, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Які можливості відкриває центр?

Автори проєкту переконані, що "Дія.Бізнес" допоможе активізувати нові напрямки підприємництва, стане магнітом для майбутніх та вже досвідчених підприємців з усієї України та дасть поштовх для розвитку малого та середнього бізнесу. Центр сприятиме забезпеченню економічного зростання, інновацій та створенню робочих місць.

Відзначимо, що українські підприємці зможуть:

отримати фахові консультації з питань створення бізнес-плану, систематизації бізнес-процесів, фінансового менеджменту, HR, маркетингу, продажів, юридичної підтримки тощо;

проходити навчання офлайн чи у змішаному форматі;

взяти участь у бізнес-конференціях та освітніх заходах;

використовувати простір для власних подій;

тестувати свій продукт на pop-up-локації перед виходом на ринок.

Центр у Миколаєві створено за підтримки ГО Майбутнє Миколаєва та Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній. Технічний партнер проєкту — HUAWEI Україна. "Дія.Бізнес" передбачає онлайн-платформу безкоштовних консультацій one stop shop, а також центри підтримки підприємців. Протягом наступних трьох років такі центри планують відкрити в кожному місті з населенням 50 000 та більше мешканців.

Розробники проєкту підкреслюють, що реалізація ініціативи – це подвійна перемога, адже:

з'явилася локація, яка не має аналогів у місті; Миколаїв є другим містом в Україні, де відкривається центр "Дія.Бізнес".