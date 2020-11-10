"Дія.Бизнес": в Николаеве открыли центр поддержки предпринимателей – почему это важно
9 ноября 2020 в Николаеве открыли центр поддержки предпринимателей совместно с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес".
"Дія.Бизнес" – национальный проект по развитию предпринимательства, инициированный Министерством цифровой трансформации Украины. Авторы идеи стремятся увеличить количество зарегистрированного бизнеса в Украине, рассказывает Правительственный портал.
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Мы хотим построить цифровую страну, в которой основным источником развития будут предприниматели. Мы хотим, чтобы наша страна была страной предпринимателей. И мы все для этого делаем. Мы запустили самую быструю регистрацию бизнеса в мире, – заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Какие возможности открывает центр?
Авторы проекта убеждены, что "Дія.Бизнес" поможет активизировать новые направления предпринимательства, станет магнитом для будущих и уже опытных предпринимателей со всей Украины и даст толчок для развития малого и среднего бизнеса. Центр будет способствовать обеспечению экономического роста, инноваций и созданию рабочих мест.
Отметим, что украинские предприниматели смогут:
- получить профессиональные консультации по вопросам создания бизнес-плана, систематизации бизнес-процессов, финансового менеджмента, HR, маркетинга, продаж, юридической поддержки и тому подобное;
- проходить обучение оффлайн или в смешанном формате;
- принять участие в бизнес-конференциях и образовательных мероприятиях;
- использовать пространство для собственных событий;
- тестировать свой продукт на pop-up-локации перед выходом на рынок.
Разработчики проекта подчеркивают, что реализация инициативы – это двойная победа, ведь:
- появилась локация, которая не имеет аналогов в городе;
- Николаев является вторым городом в Украине, где открывается центр "Дія.Бизнес".
Напомним, 1 июля 2020 начал свою работу первый центр поддержки предпринимателей "Дія.Бизнес" в Харькове.
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