9 ноября 2020 в Николаеве открыли центр поддержки предпринимателей совместно с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес".

"Дія.Бизнес" – национальный проект по развитию предпринимательства, инициированный Министерством цифровой трансформации Украины. Авторы идеи стремятся увеличить количество зарегистрированного бизнеса в Украине, рассказывает Правительственный портал.

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Мы хотим построить цифровую страну, в которой основным источником развития будут предприниматели. Мы хотим, чтобы наша страна была страной предпринимателей. И мы все для этого делаем. Мы запустили самую быструю регистрацию бизнеса в мире, – заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Какие возможности открывает центр?

Авторы проекта убеждены, что "Дія.Бизнес" поможет активизировать новые направления предпринимательства, станет магнитом для будущих и уже опытных предпринимателей со всей Украины и даст толчок для развития малого и среднего бизнеса. Центр будет способствовать обеспечению экономического роста, инноваций и созданию рабочих мест.

Отметим, что украинские предприниматели смогут:

получить профессиональные консультации по вопросам создания бизнес-плана, систематизации бизнес-процессов, финансового менеджмента, HR, маркетинга, продаж, юридической поддержки и тому подобное;

проходить обучение оффлайн или в смешанном формате;

принять участие в бизнес-конференциях и образовательных мероприятиях;

использовать пространство для собственных событий;

тестировать свой продукт на pop-up-локации перед выходом на рынок.

Центр в Николаеве создан при поддержке ОО Будущее Николаева и Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний. Технический партнер проекта – HUAWEI Украина. "Дія.Бизнес" предусматривает онлайн-платформу бесплатных консультаций one stop shop, а также центры поддержки предпринимателей. В течение следующих трех лет такие центры планируют открыть в каждом городе с населением 50 000 и более жителей.

Разработчики проекта подчеркивают, что реализация инициативы – это двойная победа, ведь:

появилась локация, которая не имеет аналогов в городе;

Николаев является вторым городом в Украине, где открывается центр "Дія.Бизнес".

Напомним, 1 июля 2020 начал свою работу первый центр поддержки предпринимателей "Дія.Бизнес" в Харькове.