У липні 2020 року Toyota довелося віддати першість серед найдорожчих автомобільних компаній світу. Цей рейтинг очолила компанія Tesla, власником якої є американський винахідник Ілон Маск. Як засновник Toyota оцінює успіхи конкурента – читайте далі.

Про це Акіо Тойода розповів журналістам, коли ті запитали його про Tesla та власні плани щодо електромобілів, повідомляє CNBC.

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Тойода визнав успіх Tesla, але заявив, що її оцінка та ринкова капіталізація не відображають "реального" бізнесу у порівнянні з великими обсягами виробництва та продажів Toyota.

Він порівняв бізнесу Маска з рестораном, який все ще рекламує свої рецепти. Тоді як Toyota, за його словами, більше схожа на ресторан, який вже обслуговує величезну кількість клієнтів. Тойода вважає, що "у Tesla ще не створили реального бізнесу в реальному світі".

Вони намагаються торгувати рецептами. Шеф-кухар каже: "Наш рецепт у майбутньому стане стандартом у світі". Натомість у нас в Toyota є справжня кухня та справжній кухар. Ми вже створюємо страви,

– наголосив бізнесмен.

Крім цього, Акіо Тойода зазначив, що його компанія виготовляє та продає по всьому світу набагато більше різноманітних авто ніж Tesla. Маючи на увазі те, що автовиробник уже зібрав понад 100 мільйонів машин.