В июле 2020 года Toyota пришлось отдать первенство среди самых дорогих автомобильных компаний мира. Этот рейтинг возглавила компания Tesla, владельцем которой является американский изобретатель Маск. Как основатель Toyota оценивает успехи конкурента – читайте дальше.

Об этом Акио Тойода рассказал журналистам, когда те спросили его о Tesla и планах по производству электромобилей, сообщает CNBC.

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Тойода признал успех Tesla, но заявил, что его оценка и рыночная капитализация не отражают "реального" бизнеса по сравнению с большими объемами производства и продаж Toyota.

Он сравнил бизнеса Маска с рестораном, который все еще рекламирует свои рецепты. Тогда как Toyota, по его словам, больше похожа на ресторан, который уже обслуживает огромное количество клиентов. Тойода считает, что "в Tesla еще не создали реального бизнеса в реальном мире".

Они пытаются торговать рецептами. Шеф-повар говорит: "Наш рецепт в будущем станет стандартом в мире". А у нас в Toyota есть настоящая кухня и настоящий повар. Мы уже создаем блюда,

– отметил бизнесмен.

Кроме этого, Акио Тойода отметил, что его компания производит и продает по всему миру гораздо больше разнообразных авто чем Tesla. Имея в виду то, что автопроизводитель уже собрал более 100 миллионов машин.