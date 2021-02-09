Французькі дослідники з університету Лілля розробили інноваційний тест на коронавірус, який можна зробити за допомогою смартфона та мінімального допоміжного обладнання.

Альтернативна тест-система обіцяє видати результат напрочуд швидко – лише за 10 хвилин. Читайте також У Китаї роботів навчили брати аналізи на COVID-19: промовисті фото

Як працює

Пройти тестування можна за допомогою смартфона, до якого під’єднується пристрій, який дещо нагадує USB-накопичувач. У нього вставлена одноразова смужка для зразка зі слизової оболонки носа. Вже за 10 хвилин на екрані смартфона з’явиться результат, який супроводжується детальним графіком та цифровими показниками.

Коронавірус оточений спайк-протеїнами, на які реагує спеціальний датчик у накопичувачі. Їх поява змінює силу сигналу на електродах, що дозволяє діагностувати COVID-19,

– пояснила дослідниця Сабіна Шунеріц.

Команда розробників працює над вдосконаленням тест-системи, аби вона взаємодіяла не лише з мазками носа, а й зі слиною. Зауважимо, нині вчені радять виконувати тест за участі медиків.

Ефективність

Науковці вже провели клінічні випробування, перевіривши систему за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Пристрій довів свою ефективність та правдивість. Так, результат ПЛР-тесту та висновок нового пристрою збігалися у 88% випадків.

Наразі розробники намагаються залучити фінансування для масового випуску пристрою, адже є багато охочих використовувати такий сучасний спосіб тестування.