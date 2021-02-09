Альтернативная тест-система обещает выдать результат на удивление быстро – всего за 10 минут.

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Как работает

Пройти тестирование можно с помощью смартфона, к которому подсоединяется устройство, что несколько напоминает USB-накопитель. В него вставлена ​​одноразовая полоска для образца со слизистой оболочки носа. Уже через 10 минут на экране смартфона появится результат, который сопровождается подробным графиком и цифровыми показателями.

Коронавирус окружен спайк-протеинами, на которые реагирует специальный датчик в накопителе. Их появление меняет силу сигнала на электродах, что позволяет диагностировать COVID-19,

– объяснила исследовательница Сабина Шунериц.

Команда разработчиков работает над совершенствованием тест-системы, чтобы она взаимодействовала не только с мазками носа, но и со слюной. Заметим, сейчас ученые советуют выполнять тест при участии медиков.

Эффективность

Ученые уже провели клинические испытания, проверив систему с помощью полимеразной цепной реакции. Устройство доказало свою эффективность и правдивость. Так, результат ПЦР-теста и вывод нового устройства совпадали в 88% случаев.

Сейчас разработчики пытаются привлечь финансирование для массового выпуска устройства, ведь есть много желающих использовать такой современный способ тестирования.