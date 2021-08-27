На Тернопільщині відкрили рух відбудованим мостом: що змінили

На трасі Р-24 у Тернопільській області відкрили рух оновленим мостом. Підрядна організація відбудувала міст, який проходить через річку Серет, "з нуля".

Відомо, що через постійний рух великогабаритного транспорту аварійним мостом відбувся обвал споруди. Капітальний ремонт розпочався у 2020 році в межах Національної програми відновлення мостів.

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Деталі

Штучна споруда у селі Лисівці Чортківського району розташований на автошляху державного значення Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам'янець-Подільський. Маршрут поєднує Карпатські гори та Кам'янець-Подільську. фортецю.

Що відомо про міст

довжина – 64 метри.

проїжджу частина розширили до 8 метрів;

передбачено 2 смуги руху;

облаштували 2 тротуари по 2,25 метра кожен;

встановили бар'єрне огородження, освітлення та нанесли розмітку – усе це підвищить безпеку руху.

Відремонтований міст на Тернопільщині / Скриншот з відео Укравтодору

Повний текст публікації Укравтодору:

Відкрили рух відбудованим мостом на трасі Р-24 у Тернопільській області

Перший автомобіль проїхав капітально відремонтованим 64-метровим мостом через річку Серет. Штучна споруда у селі Лисівці Чортківського району є частиною автошляху державного значення Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський. Маршрут поєднує туристичні магніти: Карпатські гори та Кам’янець-Подільську фортецю.

Знайти об’єкт на Google maps: https://goo.gl/maps/PPvbGwtzPEnKThvT9

Розпочали відновлення у жовтні торік завдяки Національній програмі відновлення мостів. Обвал частини споруди відбувся у 2019 році у зв’язку з системним рухом аварійним мостом великогабаритного транспорту.

Як змінився міст після капремонту?

Підрядна організація практично з «нуля» звела міст, довжиною 64 метри. Проїжджу частина мосту (габарит) розширили до 8 метрів, на ній 2 смуги руху. Також влаштували 2 тротуари по 2,25 метра кожен.

Задля безпеки руху на мосту встановлено бар'єрне огородження, освітлення, нанесено розмітку.

Підрядна організація ТОВ «АВАКС-ПРОФ».

Додамо, що у 2021 році на державних дорогах Тернопільської області за Національною програмою відновлення мостів ремонтуємо 15 штучних споруд. Це рекордна кількість ремонтованих мостів за усі роки Незалежності. Протягом останніх 30 років у області відновили лише 5 об’єктів.