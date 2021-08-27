Известно, что через постоянное движение крупногабаритного транспорта аварийным мостом произошел обвал здания. Капитальный ремонт начался в 2020 году в рамках Национальной программы восстановления мостов.

Интересно Ужгород получил новенькие "Электроны": заказали еще 10 электробусов – красноречивые фото

Детали

Искусственное сооружение в селе Лысовцы Чертковского района расположен на автодороге государственного значения Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Каменец-Подольский. Маршрут соединяет Карпатские горы и Каменец-Подольскую крепость.

Что известно о мосте

длина – 64 метра;

проезжую часть расширили до 8 метров;

предусмотрено 2 полосы движения;

обустроили 2 тротуары по 2,25 метра каждый;

установили барьерное ограждение, освещение и нанесли разметку - все это повысит безопасность движения.



Отремонтированный мост на Тернопольщине / Скриншот с видео Укравтодора

Полный текст публикации Укравтодора:

Открыли движение отстроенным мостом на трассе Р-24 в Тернопольской области

Первый автомобиль проехал капитально отремонтированным 64-метровым мостом через реку Серет. Искусственное сооружение в селе Лысовцы Чертковского района является частью автодороги государственного значения Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Каменец-Подольский. Маршрут соединяет туристические магниты: Карпатские горы и Каменец-Подольскую крепость.

Найти объект на Google maps: https://goo.gl/maps/PPvbGwtzPEnKThvT9

Начали восстановления в октябре прошлого года благодаря Национальной программе восстановления мостов. Обвал части сооружения состоялся в 2019 году в связи с системным движением аварийным мостом крупногабаритного транспорта.

Как изменился городов после капремонта?

Подрядная организация практически с «нуля» свела мост длиной 64 метра. Проезжую часть моста (габарит) расширили до 8 метров, на ней 2 полосы движения. Также устроили 2 тротуары по 2,25 метра каждый.

Для безопасности движения на мосту установлено барьерное ограждение, освещение, нанесена разметка.

Подрядная организация ООО «АВАКС-ПРОФ».

Добавим, что в 2021 году на государственных дорогах Тернопольской области по Национальной программе восстановления мостов ремонтируем 15 искусственных сооружений. Это рекордное количество ремонтируемых мостов за все годы Независимости. В течение последних 30 лет в области восстановили только 5 объектов.