Подробиці повідомив мер міста Богдан Андріїв. За його словами, найближчим часом вулицями Ужгорода курсуватимуть загалом 27 сучасних низькопідлогових автобусів.

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"Електрони", які місто отримало напередодні, придбали ще у 2020 році. Втім, пандемія COVID-19 пригальмувала поставку комплектуючих, це затримало увесь процес. Водночас у серпні 2021 року міська рада захистила перед Міністерством захисту довкілля проєкт закупівлі 10 електробусів "Електрон Е18" та 10 зарядних станцій.

Це проєкт цільових екологічних інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами, який дозволить зменшити викиди парникових газів й покращити екологічний стан міста,

– пояснив мер.

Він уточнив, що проєкт реалізовують у рамках Кіотського протоколу. Мовиться про гроші, залучені від продажу Україною певної кількості викидів парникових газів.

Нові автобуси для Ужгороду / Фото з фейбук-сторінки Андріїва

Зазначимо, що загальна вартість проєкту – приблизно 99 мільйонів гривень. Близько 40 мільйонів виділяє місто, решта суми – фінансова допомога із держбюджету.

Повний текст публікації Богдана Андріїва:

Приїхали ще 7 нових "Електронів" – більш зручних, із кондиціонуванням салону, які ми у 2020 році придбали для нашого комунального підприємства "Ужгородський муніципальний транспорт". Через пандемію коронавірусу затрималася поставка комплектуючих на виробництво і тому довелося чекати довше, ніж ми розраховували. Уже незабаром вулицями міста курсуватимуть загалом 27 сучасних низькопідлогових автобусів. Учора Ужгородська міська рада успішно захистила перед Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів проєкт закупівлі 10 електробусів «Електрон Е18» та 10 зарядних станцій. Це проєкт цільових екологічних (зелених) інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами, який дозволить зменшити викиди парникових газів, а отже покращити екологічний стан нашого міста. Він реалізовується у рамках Кіотського протоколу – тобто за рахунок коштів, отриманих від продажу нашою країною частин установленої кількості викидів парникових газів. На сесії міськради 3 серпня підтримали реалізацію проєкту на умовах співфінансування: загальна вартість близько 99 млн грн, із яких близько 40 млн грн – із бюджету міста. Близько 59 млн. грн. це буде безповоротна фінансова допомога із держбюджету. Закупівля електробусів здійснюватиметься за міжнародною процедурою. Як і обіцяв, продовжуємо роботу над тим, щоб повністю замінити незручні застарілі маршрутки сучасним комунальним транспортом.