Автор шаленої розробки – 37-річний тайванець Ван Нань. Він з дитинства мріяв керувати реактивним літаком. Однак досягти бажаного не вдалося, і чоловік вирішив здійснити "апгрейд" свого велосипеда.

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Деталі

На розробку "залізного коня" чоловік витратив три тижнів. Він вклав у свій проєкт близько 12 000 доларів.

Транспортний засіб побудований на базі доволі потужного велосипеда, який:

здатної витримувати понад 200 кілограмів;

має раму з вуглецевого волокна та алюмінію;

оснащений шинами, здатними витримувати будь-які удари на високих швидкостях.

Замість паливного бака він використав звичайну пляшку. Спроєктувати міцну опору двигуна винахіднику допоміг професор університету.

Після того, як Ван перевірив безпечність транспортного засобу, він здійснив тестову поїздку. Чоловік перебував у русі лише 30 секунд, однак цього вистачило, щоб розігнатися до шалених 133 кілометрів на годину. На жаль, "гонщик" порушив правила дорожнього руху, відтак з його байка зняли турбореактивний двигун.

Тайванець розігнав байк з реактивним двигуном до 133 кілометрів на годину: відео