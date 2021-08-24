Транспортні засоби випробовували журналісти Businness Insider. Вони тестували електровелосипеди в різних умовах їзди та сценаріях використання. Крім того, вони визначали, на скільки кожен претендент підходить для довгострокового використання – поїздок на роботу, фітнесу та дозвілля.
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Delfast призначений для застосування в умовах міста. Однак зауважують, що він чудово підходить для їзди по бездоріжжю.
Електробайк Delfast: коротко
- оснащений найсучаснішим електронним обладнанням, що тестується в циклі WLTP;
- розганяється до понад 80 кілометрів на годину;
- здатний подолати близько 322 кілометрів без підзарядки;
- обладнаний одноступінчатим карбоновим ремінним приводом;
- має мотоциклетні шини;
- вбудовано фари, задні дзеркала з поворотниками та сигналізація;
- вартість – 6 649 доларів.