Автор безумной разработки – 37-летний тайванец Ван Нань. Он с детства мечтал управлять реактивным самолетом. Однако достичь желаемого не удалось, и мужчина решил осуществить "апгрейд" своего велосипеда.

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Детали

На разработку "железного коня" мужчина потратил три недели. Он вложил в свой проект около 12 000 долларов.

Транспортное средство построено на базе довольно мощного велосипеда, который:

способной выдерживать более 200 килограммов;

имеет раму из углеродного волокна и алюминия;

оснащен шинами, способными выдерживать любые удары на высоких скоростях.

Вместо топливного бака он использовал обычную бутылку. Спроектировать прочную опору двигателя изобретателю помог профессор университета.

После того как Ван проверил безопасность транспортного средства, он совершил тестовую поездку. Мужчина находился в движении лишь 30 секунд, однако этого хватило, чтобы разогнаться до безумных 133 километров в час. К сожалению, "гонщик" нарушил правила дорожного движения, поэтому с его байка сняли турбореактивный двигатель.

Тайванец разогнал байк с реактивным двигателем до 133 километров в час: видео