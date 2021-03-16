В винницких кафе запустили эко-акцию "В свою чашку": почему это важно
В Виннице стартовала экологическая акция, которая призвана привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата. В рамках инициативы посетителям местных заведений предлагают взять кофе или чай с собой в собственную чашку.
Акция "В свою чашку" приурочена к ежегодному Международному событию – Час Земли. Главная цель – забота об экологии и сохранение природных ресурсов путем популяризации устойчивой культуры потребления кофе.
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Почему это важно
По официальным данным аудитов, 1/5 всего мусора, что вбрасывается в контейнеры – это одноразовые бумажные чашки. К сожалению, в Украине функционирует только один большой завод, который занимается переработкой таких отходов.
В рамках акции к Часу земли мы бы хотели начать формировать устойчивую эко-привычку среди жителей и жительниц нашего города – брать кофе в свою чашку! Это не только уменьшит количество отходов, но и сэкономит ресурсы,
– отмечает менеджер программы "Экологическое город" фонда общества "Подольская община" Надежда Линчук.
Акция охватывает 20 кофеен Винницы, в частности:
- Coffee to Go
- "Черная Кошка Белый Кот"
- Amelie Crepes & Coffee
- Intermezzo Donuts
- Tochka Coffee
- CoffeeIn
- Green Life Coffee
- "Кульбабка"
- D&D Flowers
- Good Bread for Good People.
В винницких кафе запустили эко-акцию "В свою чашку" / Фото пресс-службы Винницкого городского совета
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