В Виннице стартовала экологическая акция, которая призвана привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата. В рамках инициативы посетителям местных заведений предлагают взять кофе или чай с собой в собственную чашку.

Акция "В свою чашку" приурочена к ежегодному Международному событию – Час Земли. Главная цель – забота об экологии и сохранение природных ресурсов путем популяризации устойчивой культуры потребления кофе.

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Почему это важно

По официальным данным аудитов, 1/5 всего мусора, что вбрасывается в контейнеры – это одноразовые бумажные чашки. К сожалению, в Украине функционирует только один большой завод, который занимается переработкой таких отходов.

В рамках акции к Часу земли мы бы хотели начать формировать устойчивую эко-привычку среди жителей и жительниц нашего города – брать кофе в свою чашку! Это не только уменьшит количество отходов, но и сэкономит ресурсы,

– отмечает менеджер программы "Экологическое город" фонда общества "Подольская община" Надежда Линчук.

Акция охватывает 20 кофеен Винницы, в частности:

Coffee to Go

"Черная Кошка Белый Кот"

Amelie Crepes & Coffee

Intermezzo Donuts

Tochka Coffee

CoffeeIn

Green Life Coffee

"Кульбабка"

D&D Flowers

Good Bread for Good People.

Участники имеют возможность приобщиться к спасению планеты, а взамен получить подарки от организаторов: рюкзаки, многоразовые эко-сумки, блокноты, LED-лампы и прочее. Чтобы получить презенты, необходимо осуществить 8 "зеленых" покупок, за которые в кафе выдают специальную карточку и штампы.

В винницких кафе запустили эко-акцию "В свою чашку" / Фото пресс-службы Винницкого городского совета

Важный проект внедряется при поддержке и партнерстве Винницкого городского совета, Института развития городов, Департамента энергетики, транспорта и связи и Фонда общества "Подольская община".