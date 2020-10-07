Проєкт Bolt Threads розробив інноваційний матеріал під назвою Mylo. Він зроблений з міцелію і схожий на шкіру. Співпрацювати зі стартапом вже почали всесвітньо відомі бренди спортивного одягу Adidas та Lululemon, а також люксовий сегмент – Kering та Stella McCartney.

Bolt Threads почне виробництво перших товарів з "грибної шкіри" у 2021 році. Adidas, Lululemon, Kering і Stella McCartney об'єдналися та почали інвестувати в проєкт, пише The New York Times.

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Прототип сумки FALABELLA від Stella McCartney / Bolt Threads Як виробляють Mylo?

Для отримання веганского матеріалу Mylo коріння грибів вирощують на подушці з тирси протягом 10 днів. Матеріал м'який, теплий і дуже схожий на справжню шкіру. Отриманий продукт можна фарбувати та обробляти так само як і натуральну шкіру. Ба більше, цей процес є швидшим та екологічнішим, аніж вирощування великої рогатої худоби.

Матеріал Mylo з міцелію в натуральному та чорному кольорі / Bolt Threads

Розробники відзначають, що дана індустрія залишається екологічною бомбою уповільненої дії та сповнена застарілих технологій.

Засновник та генеральний директор Bolt Ден Відмайер на своїй фабриці / Bolt Threads

Ми зобов'язані були переконати конкурентів, що мова йде про спільне вирішення більш серйозного завдання, з яким вони не зможуть впоратися самотужки. Індустрія моди залишається однією з галузей у світі, що найбільше забруднюють довкілля. Вирощуючи матеріал з міцелію, Bolt сподівається частково компенсувати цей вплив на навколишнє середовище, – відзначив генеральний директор Bolt Ден Відмайер.