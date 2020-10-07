Проект Bolt Threads разработал инновационный материал под названием Mylo. Он сделан из мицелия и похож на кожу. Сотрудничать со стартапом уже начали всемирно известные бренды спортивной одежды Adidas и Lululemon, а также люксовый сегмент – Kering и Stella McCartney.

Bolt Threads начнет производство первых товаров из "грибной кожи" в 2021 году. Adidas, Lululemon, Kering и Stella McCartney объединились и начали инвестировать в проект, пишет The New York Times.

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Прототип сумки FALABELLA от Stella McCartney / Bolt Threads Как изготовляют Mylo?

Для получения веганского материала Mylo корни грибов выращивают на подушке из опилок в течение 10 дней. Материал теплый, мягкий и очень похож на настоящую кожу. Полученный материал можно окрашивать и обрабатывать, как и натуральную кожу. Более того, этот процесс является более быстрым и экологичным, чем выращивание крупного рогатого скота.

Материал Mylo из мицелия в натуральном и черном цвете / Bolt Threads