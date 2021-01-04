Англійські вчені з Даремського університету показали, як могло відбуватися утворення Місяця. Дослідникам вдалося візуалізувати цей процес за допомогою суперкомп'ютерного моделювання.

Експерти перевірили найбільш поширену версію утворення Місяця та змоделювали цей процес. Матеріали дослідження опубліковані на сайті Oxford Academic.

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Сьогодні деталі утворення Місяця достеменно невідомі. Однак, більшість астрономів вважають, що приблизно 4,5 мільярда років тому у Землю врізався космічний об'єкт під назвою Тейя. Внаслідок зіткнення з уламків утворився об'єкт, який згодом назвали Місяцем.

Суперкомп'ютерне моделювання

Після зіткнення космічного об'єкта з Землею утворився супутник масою приблизно 80% Місяця. Він опинився на орбіті Землі через обертання. Вчені відзначають, що на кінцеве формування Місяця вплинули: швидкість об'єкту, кут удару та швидкість обертання тіла при польоті. Дослідники мають намір удосконалювати модель та вивчати інші можливі обставини формування Місяця.

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