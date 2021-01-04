Суперкомпьютерное моделирование показало, как могла образоваться Луна: мощное видео
Английские ученые из Даремского университета показали, как могло происходить образование Луны. Исследователям удалось визуализировать этот процесс с помощью суперкомпьютерного моделирования.
Эксперты проверили наиболее распространенную версию образования Луны и смоделировали этот процесс. Материалы исследования опубликованы на сайте Oxford Academic.
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Суперкомпьютерное моделирование
После столкновения космического объекта с Землей образовался спутник массой примерно 80% Луны. Он оказался на орбите Земли из-за вращения. Ученые отмечают, что на конечное формирование Луны повлияли: скорость объекта, угол удара и скорость вращения тела во время полета. Исследователи намерены совершенствовать модель и изучать другие возможные обстоятельства формирования Луны.
Как могла образоваться Луна: смотрите видео
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