Английские ученые из Даремского университета показали, как могло происходить образование Луны. Исследователям удалось визуализировать этот процесс с помощью суперкомпьютерного моделирования.

Эксперты проверили наиболее распространенную версию образования Луны и смоделировали этот процесс. Материалы исследования опубликованы на сайте Oxford Academic.

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Сегодня детали образования Луны точно неизвестны. Однако, большинство астрономов считают, что примерно 4,5 миллиарда лет назад в Землю врезался космический объект под названием Тейя. В результате столкновения из обломков образовался объект, который впоследствии назвали Луной.

Суперкомпьютерное моделирование

После столкновения космического объекта с Землей образовался спутник массой примерно 80% Луны. Он оказался на орбите Земли из-за вращения. Ученые отмечают, что на конечное формирование Луны повлияли: скорость объекта, угол удара и скорость вращения тела во время полета. Исследователи намерены совершенствовать модель и изучать другие возможные обстоятельства формирования Луны.

Как могла образоваться Луна: смотрите видео