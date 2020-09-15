Наше життя – це безперервний рух вперед, назустріч новому й незвіданому, проте глибокому й надихаючому. Сучасне життя в столиці передбачає постійні зміни, покращення та підвищення комфорту. Ба більше, не останньою для містян є естетично-візуальна складова.

Нові архітектурні будівлі, зелені простори, непередбачувані рішення – місто відчуває сучасні тенденції та відповідає потребам, вподобанням, стилю життя та цінностям його жителів столиці, розповідає 24 канал.

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"Хмарочос" пропонує розглянути фотопроєкт, до якого увійшли найкращі архітектурні споруди столиці та публічні інноваційні простори у сучасному місті, що надихають.

UNIT.Сity

UNIT.Сity / Іра Бєлих

Innovation Park UNIT.City – проєкт студії ландшафтної архітектури Kotsiuba. Unit.City – це поєднання індустріального минулого з технологічним майбутнім. Значну увагу дизайнери приділили озелененню, формуванню зручних пішохідних шляхів та місць для відпочинку.

UNIT.Сity / Іра Бєлих

На території такж є декілька скульптур сучасних митців. Поруч з багатофункціональною площею розмістили також спортивний майданчик, відкритий аудиторіум та "ліс". Це щільно засаджена рослинами ділянка, природне середовище якої має контрастувати з рештою локації.

Зелений дах ZinCo

Зелений дах ZinCo / Іра Бєлих

Компанія ZinCo та зелений простір RooftopHub прагне показати переваги садів на даху популяризувати рішення в Україні.

Зелений дах – це інженерна система, яка потребує правильних матеріалів та особливого монтажу. Зокрема, для покриття не використовується бетон чи клей – таке рішення дозволяє воді швидко проникати у водостічну систему, – зазначають представники ZinCo.

Зелений дах ZinCo / Іра Бєлих

Театр на Подолі

Театр на Подолі / Іра Бєлих

Проєкт архітектурного бюро Drozdov&Partners відкрили на Андріївському узвозі у 2017 році, а у 2018 році він отримав гран-прі Ukrainian Urban Awards. Театр на Подолі – приклад сучасної архітектурної споруди в Києві, в якому враховано історичний контекст, але не акцентована архітектура певного історичного періоду.

Театр на Подолі / Іра Бєлих

Архітектори прагнули спростити взаємодію між простором театру, відвідувачами й містом, щоб створити "місце для всіх". Скляний вхідний портал створює зв’язок між вулицею та простором фойє, завдяки якому гості та перехожі самі перетворюються певною мірою на акторів та глядачів, – пише "Хмарочос".

Театр на Подолі / Іра Бєлих

Будинок Новікових

Будинок на вулиці Верхній Вал був збудований у 1893 році за проєктом архітектора Миколи Казанського на замовлення купця Івана Новікова.

Будинок Новікових / Іра Бєлих

Реставратори з бюро VIHAREV architects & engineers з увагою поставилися до архітектурної пам’ятки. На фасаді будинку Новікових зберегли ліпнину, зокрема, відомі маскарони у вигляді жіночих облич. Крім того, у будинку відновили мідний дах, хоча це було досить дорогим рішенням, – пише видання.

Будинок Новікових / Іра Бєлих

CHICAGO Central House

Житловий комплекс на перетині вулиць Жилянська та Антоновича офіційно відкрили влітку 2019 року. На відміну від багатьох ЖК у Києві, CHICAGO Central House не закритий парканом, а навпаки – прагне інтегруватися у міське життя.

CHICAGO Central House / Іра Бєлих

Архітекторів надихнула архітектура Чікаго. Розробники поєднали різні за висотністю та оздобленням будівлі та використали декілька видів покриття: клінкерну цеглу, скло та зелений мармур.

CHICAGO Central House / Іра Бєлих

Особливість комплексу – скляний куб з медіа-скульптурою, яка постійно інформує про трафік, погоду, кількість телефонних дзвінків – саме так споруда передає ритм столиці.