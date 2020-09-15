Наша жизнь – это непрерывное движение вперед, навстречу новому и неизведанному, однако глубоком и воодушевляющему. Современная жизнь в столице предполагает постоянные изменения, улучшения и повышение комфорта. Более того, не последней для горожан является эстетически-визуальная составляющая.

Новые архитектурные здания, зеленые пространства, непредсказуемые решения – город испытывает современные тенденции и отвечает потребностям, вкусам, образу жизни и ценностям его жителей столицы, рассказывает 24 канал.

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"Небоскреб" предлагает рассмотреть фотопроект, в который вошли лучшие архитектурные сооружения столицы и публичные инновационные пространства в современном городе, которые вдохновляют.

UNIT.Сity

UNIT.Сity / Ира Белых

Innovation Park UNIT.City – проект студии ландшафтной архитектуры Kotsiuba. Unit.City – это сочетание индустриального прошлого и технологического будущего. Значительное внимание дизайнеры уделили озеленению, формированию удобных пешеходных путей и мест для отдыха.

UNIT.Сity / Ира Белых

На территории также есть несколько скульптур современных художников. Рядом с многофункциональной площадью разместили также спортивную площадку, открытый аудиториум и "лес". Это плотно засаженный растениями участок, природная среда которой должна контрастировать с остатком локации.

Зеленая крыша ZinCo

Зеленая крыша ZinCo / Ира Белых

Компания ZinCo и зеленое пространство RooftopHub стремится показать преимущества садов на крыше и популяризировать решения в Украине.

Зеленая крыша – это инженерная система, требующая правильных материалов и особого монтажа. В частности, для покрытия не используется бетон или клей – такое решение позволяет воде быстрее проникать в водосточную систему, – отмечают представители ZinCo.

Зеленая крыша ZinCo / Ира Белых

Театр на Подоле

Театр на Подоле / Ира Белых

Проект архитектурного бюро Drozdov & Partners открыли на Андреевском спуске в 2017 году, а в 2018 году он получил гран-при Ukrainian Urban Awards. Театр на Подоле – пример современной архитектурной постройки в Киеве, в котором учтен исторический контекст, но не акцентирована архитектура определенного исторического периода.

Театр на Подоле / Ира Белых

Архитекторы стремились упростить взаимодействие между пространством театра, посетителями и городом, чтобы создать "место для всех". Стеклянный входной портал создает связь между улицей и пространством фойе, благодаря которому гости и прохожие сами превращаются в определенной степени в актеров и зрителей, – пишет "Небоскреб".

Театр на Подоле / Ира Белых

Дом Новиковых

Дом Новиковых / Ира Белых

Дом на улице Верхний Вал был построен в 1893 году по проекту архитектора Николая Казанского по заказу купца Ивана Новикова.

Реставраторы из бюро VIHAREV architects & engineers с вниманием отнеслись к архитектурной достопримечательности. На фасаде дома Новиковых сохранили лепнину, в частности, известные маскароны в виде женских лиц. Кроме того, в доме восстановили медную крышу, хотя это было довольно дорогим решением, – пишет издание.

Дом Новиковых / Ира Белых

CHICAGO Central House

Жилой комплекс на пересечении улиц Жилянская и Антоновича официально открыли летом 2019 года. В отличие от многих ЖК в Киеве, CHICAGO Central House не закрыт забором, а наоборот – стремится интегрироваться в городскую жизнь.

CHICAGO Central House / Ира Белых

Архитекторов вдохновила архитектура Чикаго. Разработчики объединили различные по высотности и отделке здания и использовали несколько видов покрытия клинкерный кирпич, стекло и зеленый мрамор.

CHICAGO Central House / Ира Белых

Особенность комплекса – стеклянный куб с медиа-скульптурой, которая постоянно информирует о трафике, погоде, количество телефонных звонков – именно так сооружение передает ритм столицы.