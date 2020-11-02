У Львові створять сучасну мистецьку школу: представили готовий проєкт – фото та відео
У Львові оголосили переможців відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу на найкращий проєкт з будівництва школи мистецтв з концертним залом на вул. Личаківській, 105. У ньому взяли участь 36 архітекторів та авторських колективів. Загалом організатори отримали 27 конкурсних проєктів.
Актуально: Кампус та творчий інноваційний парк знань: в Будапешті створили університет майбутнього – фото
Проєкт сучасної мистецької школи у Львові / Фото city-adm.lviv.ua
Переможці конкурсу та призовий фонд
Перше місце
Автори: Дмитро Сорокевич, Андрій Малець, Сергій Штогун, Марта Явна, Михайло Білик, Михайло Чижовський, Іван Маркович, м. Львів – 120 000 грн;
Друге місце
Автори: Андрій Лесюк, Михайло Когут, Ігор Когут, Христина Пундак, Андрій Гончаренко, Оксана-Дарина Кицюк, Марія Школьник, Ольга Хрупович – Guess Line Architects, м. Львів – 80 000 грн;
Третє місце
Автори: Ірина Волинець, Андрій Шуляр, Андрій Родич, м. Львів – 60 000 грн.
Це будівля, яка буде найбільш коректно вписана в історичне середовище. Серед всіх запропонованих варіантів вона пропонує неймовірно активне використання генплану з різними функціональними зонами, з тим, щоби територія цієї школи стала центром для спільнот, які живуть навколо? – зазначив начальник управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев.
Проєкт сучасної мистецької школи у Львові / Фото city-adm.lviv.ua
Що буде в просторі?
Для львів'ян створять невеличкі спортивні зони, дитячі майданчики, тераси та криті локації. Ба більше, автори проєкту представили ідею створення концертної зали, аналогів якій немає у Львові. Так, унікальне дизайнерське рішення архітекторів – прозорі стіни.
Також передбачається створення нової міської площі не лише для учнів та мешканців міста, а й для проведення фестивалів, перфоменсів, тощо. Зазначається, що на території будуть розміщені медіатека та мінікафе. Навколо розширять хідники, аби збільшити функціонал "затисненого" перехрестя вулиць Личаківської та Ніжинської.
Проєкт розробляли впродовж пів року силами міського управління культури, управління архітектури й урбаністики, управління охорони історичного середовища спільно з директорами, вчителями та учнями творчих шкіл.
Проєкт сучасної мистецької школи у Львові / Фото city-adm.lviv.ua
Поділитися новиною