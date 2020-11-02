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Проєкт сучасної мистецької школи у Львові / Фото city-adm.lviv.ua

Переможці конкурсу та призовий фонд

Перше місце

Автори: Дмитро Сорокевич, Андрій Малець, Сергій Штогун, Марта Явна, Михайло Білик, Михайло Чижовський, Іван Маркович, м. Львів – 120 000 грн;

Друге місце

Автори: Андрій Лесюк, Михайло Когут, Ігор Когут, Христина Пундак, Андрій Гончаренко, Оксана-Дарина Кицюк, Марія Школьник, Ольга Хрупович – Guess Line Architects, м. Львів – 80 000 грн;

Третє місце

Автори: Ірина Волинець, Андрій Шуляр, Андрій Родич, м. Львів – 60 000 грн.

Група архітекторів, які перемогли, раніше відзначилися проєктами багатьох визначних сучасних будівель та установ у Львові. Наприклад, реконструкція нових адміністративних будівель заводу "Ензим", а також Муніципальний мистецький центр та Музей міста. Запропоновані проєкти оцінювали за такими показниками: відповідність завданням і вимогам конкурсу;

унікальність рішень та художньо-образна зрозумілість;

містобудівна композиція;

контекстуальність в історичному середовищі;

функціональна зрозумілість;

оптимальність і ергономічність планувальних рішень;

бюджет будівництва відповідний сучасним економічним реаліям.

Це будівля, яка буде найбільш коректно вписана в історичне середовище. Серед всіх запропонованих варіантів вона пропонує неймовірно активне використання генплану з різними функціональними зонами, з тим, щоби територія цієї школи стала центром для спільнот, які живуть навколо? – зазначив начальник управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев.

Проєкт сучасної мистецької школи у Львові / Фото city-adm.lviv.ua

Що буде в просторі?

Для львів'ян створять невеличкі спортивні зони, дитячі майданчики, тераси та криті локації. Ба більше, автори проєкту представили ідею створення концертної зали, аналогів якій немає у Львові. Так, унікальне дизайнерське рішення архітекторів – прозорі стіни.

Також передбачається створення нової міської площі не лише для учнів та мешканців міста, а й для проведення фестивалів, перфоменсів, тощо. Зазначається, що на території будуть розміщені медіатека та мінікафе. Навколо розширять хідники, аби збільшити функціонал "затисненого" перехрестя вулиць Личаківської та Ніжинської.

Важливо! Новітній простір забезпечить інклюзивний доступ для всіх охочих. Крім того, частина вуличних просторів буде критою – це дозволить проводити заняття та міські події просто неба.

Проєкт розробляли впродовж пів року силами міського управління культури, управління архітектури й урбаністики, управління охорони історичного середовища спільно з директорами, вчителями та учнями творчих шкіл.

Проєкт сучасної мистецької школи у Львові / Фото city-adm.lviv.ua

Додамо, музичну школу № 4, що розташована на Личаківській, планують перенести у нову будівлю. Мистецький простір має розширити спектр надаваних послуг для мешканців та стати новим культурним центром для всього міста.