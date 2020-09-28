Група архітекторів перетворили Університет мистецтв та дизайну Moholy-Nagy в Будапешті на просторову основу сучасної та майбутньої творчої освіти. Розробники зосередилися на встановленні зв’язку з людиною, в честь якої названо заклад, з творчим характером інновацій, розширивши художні та технічні межі.

Проєктувальники зробили акцент на Баухаусі – новаторському русі прикладного мистецтва минулого століття, розповідає Аrch Daily з посиланням на архітекторів.

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Кампус та творчий інноваційний парк знань в Будапешті / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

В освітній діяльності університету крім ретельно сформованих професійних знань з прикладного мистецтва, все більш значущу роль відіграють: складність мислення, розвиток концептуальних навичок та визнання реальних проблем.

Архітектори вигадали позачасовий, нейтральний дизайн, який не диктує поведінку, а надає можливість, свободу, надихаючи та стимулюючи працю, що дасть змогу досягти найвищого ступеня адаптивності.

Кампус та творчий інноваційний парк знань в Будапешті / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

MOME

В кампусі MOME розміщені навчальні та дослідницькі приміщення, але він також створює надихаюче навчальне середовище. Дизайн сягає початкової концепції З. Фаркасді і вирівнює три будівлі по осі.

Обсяг будівлі "BASE" для студентів має надзвичайну підвісну конструкцію, що дозволяє першому поверху будівлі візуально відкриватися навколо без жодних бар’єрів.

Кампус та творчий інноваційний парк знань в Будапешті / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

А

У старому центральному корпусі "А" розміщуються курси магістратури та адміністрації. Його інтер’єр було значно перетворено, але зовнішній вигляд здебільшого не змінився. Архітектори практично перевернули оригінальну будівлю навиворіт, а раніше закриті простори були переконфігуровані у відкриту просторову структуру, яка з’єднує три рівні будівлі по вертикалі.

Кампус та творчий інноваційний парк знань в Будапешті / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

UP

Третім корпусом, який знаходиться найближче до міста є університетський центр інновацій під назвою “UP”. Внутрішній світ будівлі UP надихає, а система спірально прокручених отворів засновані на русі людини, пропонуючи різні перехресні огляди з будь-якої позиції.

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Кампус та творчий інноваційний парк знань в Будапешті / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

GROUND

Для об'єднання окремих елементів у центрі вищезгаданих будівель також була створена топографічна частина під назвою "GROUND". Підземні простори були спроєктовані як пульсуючий центр взаємодії, який може функціонувати як найбільший внутрішній і відкритий комунальний простір кампусу.

Кампус та творчий інноваційний парк знань в Будапешті / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

Оскільки для творчої роботи в університетських інститутах потрібні різні фактори, ми свідомо сформували простір у відкриту систему, де сюрприз також відіграє роль. Простори та їх різноманітні атрибути сприяють акценту на творчій натурі: замість того, щоб наближатись до об’єкта чи природного явища через естетичні чи наукові міркування, ми мали на меті створити таке середовище, де суб’єкт вражається несподіваним, – відзначають архітектори.

Кампус та творчий інноваційний парк знань в Будапешті / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi