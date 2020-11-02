Конкурс призван предоставить градостроительное решение расположения образовательного пространства с учетом особенностей и требований исторической среды, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Победители конкурса и призовой фонд

Первое место

Авторы: Дмитрий Сорокевич, Андрей Малец, Сергей Штогун, Марта Явная, Михаил Билык, Михаил Чижовский, Иван Маркович, Г. Львов – 120 000 грн;

Второе место

Авторы: Андрей Лесюк, Михаил Когут, Игорь Когут, Кристина Пундак, Андрей Гончаренко, Оксана-Дарья Кицюк, Мария Школьник, Ольга Хрупович – Guess Line Architects, Г. Львов – 80 000 грн;

Третье место

Авторы: Ирина Волынец, Андрей Шуляр, Андрей Родич, Г. Львов – 60 000 грн.

Архитекторы, которые победили, ранее отличились проектами многих выдающихся современных зданий и учреждений во Львове. Например, реконструкция новых административных зданий завода "Энзим", а также Муниципальный художественный центр и Музей города.

Предложенные проекты оценивали по следующим показателям:

соответствие задачам и требованиям конкурса;

уникальность решений и художественно-образная понятность;

градостроительная композиция;

контекстуальность в исторической среде;

функциональная понятность;

оптимальность и эргономичность планировочных решений;

бюджет строительства соответствующий современным экономическим реалиям.

Это здание, которое будет наиболее корректно вписано в историческую среду. Среди всех предложенных вариантов оно предлагает невероятно активное использование генплана с различными функциональными зонами, с тем, чтобы территория этой школы стала центром для сообществ, живущих вокруг, – отметил начальник управления архитектуры и урбанистики Антон Коломейцев.

Что будет в пространстве?

Для львовян создадут небольшие спортивные зоны, детские площадки, террасы и крытые локации. Более того, авторы проекта представили идею создания концертного зала, аналогов которому нет во Львове. Так, уникальное дизайнерское решение архитекторов – прозрачные стены.

Также предусматривается создание новой городской площади не только для учеников и жителей города, но и для проведения фестивалей, перфомансов и тому подобное. Отмечается, что на территории будут размещены медиатека и миникафе. Вокруг расширят тротуары, чтобы увеличить функционал "зажатого" перекрестка улиц Лычаковской и Нежинской.

Важно! Новейшее пространство обеспечит инклюзивный доступ для всех желающих. Кроме того, часть уличных пространств будет крытой – это позволит проводить занятия и городские события под открытым небом.

Проект разрабатывали в течение полгода силами городского управления культуры, управления архитектуры и урбанистики, управления охраны исторической среды совместно с директорами, учителями и учениками творческих школ.

Добавим, музыкальную школу № 4, расположенную на Лычаковской, планируют перенести в новое здание. Художественное пространство должно расширить спектр предоставляемых услуг для жителей и стать новым культурным центром для всего города.