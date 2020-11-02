Во Львове создадут современную художественную школу: представили готовый проект – фото и видео
Во Львове объявили победителей открытого всеукраинского архитектурного конкурса на лучший проект по строительству школы искусств с концертным залом на ул. Лычаковской, 105. В нем приняли участие 36 архитекторов и авторских коллективов. Всего организаторы получили 27 конкурсных проектов.
Конкурс призван предоставить градостроительное решение расположения образовательного пространства с учетом особенностей и требований исторической среды, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
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Победители конкурса и призовой фонд
Первое место
Авторы: Дмитрий Сорокевич, Андрей Малец, Сергей Штогун, Марта Явная, Михаил Билык, Михаил Чижовский, Иван Маркович, Г. Львов – 120 000 грн;
Второе место
Авторы: Андрей Лесюк, Михаил Когут, Игорь Когут, Кристина Пундак, Андрей Гончаренко, Оксана-Дарья Кицюк, Мария Школьник, Ольга Хрупович – Guess Line Architects, Г. Львов – 80 000 грн;
Третье место
Авторы: Ирина Волынец, Андрей Шуляр, Андрей Родич, Г. Львов – 60 000 грн.
Предложенные проекты оценивали по следующим показателям:
- соответствие задачам и требованиям конкурса;
- уникальность решений и художественно-образная понятность;
- градостроительная композиция;
- контекстуальность в исторической среде;
- функциональная понятность;
- оптимальность и эргономичность планировочных решений;
- бюджет строительства соответствующий современным экономическим реалиям.
Это здание, которое будет наиболее корректно вписано в историческую среду. Среди всех предложенных вариантов оно предлагает невероятно активное использование генплана с различными функциональными зонами, с тем, чтобы территория этой школы стала центром для сообществ, живущих вокруг, – отметил начальник управления архитектуры и урбанистики Антон Коломейцев.
Что будет в пространстве?
Для львовян создадут небольшие спортивные зоны, детские площадки, террасы и крытые локации. Более того, авторы проекта представили идею создания концертного зала, аналогов которому нет во Львове. Так, уникальное дизайнерское решение архитекторов – прозрачные стены.
Также предусматривается создание новой городской площади не только для учеников и жителей города, но и для проведения фестивалей, перфомансов и тому подобное. Отмечается, что на территории будут размещены медиатека и миникафе. Вокруг расширят тротуары, чтобы увеличить функционал "зажатого" перекрестка улиц Лычаковской и Нежинской.
Проект разрабатывали в течение полгода силами городского управления культуры, управления архитектуры и урбанистики, управления охраны исторической среды совместно с директорами, учителями и учениками творческих школ.
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