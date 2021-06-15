Створили iOS-віджет, який інформує про якість повітря у Києві та Львові

Розробники ЛУН Місто Air представили iOS-віджет, за допомогою якого можна відстежувати якість повітря. "Повітря NOW" працює в режимі реального часу. Віджет інформує про поточну ситуацію у Києві та Львові.

Новий віджет "Повітря NOW" представлений у двох розмірах – малий та середній. Користувач може обрати мову інтерфейсу: українську, англійську або російську.

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Як це працює

Програма просить надати доступ до геолокації, аби оперативно й точно інформувати про ситуацію в певній точці. При зміні місцеперебування дані автоматично оновлюються. "Повітря NOW" працює на базі системи моніторингу ЛУН Місто Air – вона об'єднує понад 80 станцій у Києві та близько 20 станцій у Львові, що калібровані в лабораторії.

Кожному рівню якості повітря присвоєно окремий колір:

зелений – повітря чисте;

жовтий – повітря прийнятне;

помаранчевий – повітря нездорове для чутливих осіб;

червоний – повітря нездорове для всіх.

Завантажити додаток "Повітря NOW" на iPhone можна в каталозі AppStore. Він є безкоштовним. Після завантаження необхідно утримати палець на екрані, натиснути хрестик у верхньому куті та обрати потрібний віджет.