Новый виджет "Воздух NOW" представлен в двух размерах – маленький и средний. Пользователь может выбрать язык интерфейса: украинский, английский или русский.
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Как это работает
Программа просит предоставить доступ к геолокации, чтобы оперативно и точно информировать о ситуации в определенной точке. При изменении местонахождения данные автоматически обновляются. "Воздух NOW" работает на базе системы мониторинга ЛУН Город Air – она объединяет более 80 станций в Киеве и около 20 станций во Львове, что калиброваны в лаборатории.
Каждому уровню качества воздуха присвоен отдельный цвет:
- зеленый – воздух чистый;
- желтый – воздух приемлемый;
- оранжевый – воздух нездоровый для чувствительных лиц;
- красный – воздух нездоровый для всех.