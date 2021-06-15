Новый виджет "Воздух NOW" представлен в двух размерах – маленький и средний. Пользователь может выбрать язык интерфейса: украинский, английский или русский.

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Как это работает

Программа просит предоставить доступ к геолокации, чтобы оперативно и точно информировать о ситуации в определенной точке. При изменении местонахождения данные автоматически обновляются. "Воздух NOW" работает на базе системы мониторинга ЛУН Город Air – она ​​объединяет более 80 станций в Киеве и около 20 станций во Львове, что калиброваны в лаборатории.

Каждому уровню качества воздуха присвоен отдельный цвет:

зеленый – воздух чистый;

желтый – воздух приемлемый;

оранжевый – воздух нездоровый для чувствительных лиц;

красный – воздух нездоровый для всех.

Скачать приложение "Воздух NOW" на iPhone можно в каталоге AppStore. Оно является бесплатным. После загрузки необходимо удержать палец на экране, нажать крестик в верхнем углу и выбрать нужный виджет.