Головна мета проєкту – оперативно інформувати максимальну кількість людей про стихійні лиха та інші надзвичайні ситуації, тим самим, захищати їх. Завдяки програмі вони будуть чітко розуміти, як діяти у випадку непередбачених ризиків.

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Про проєкт

Додаток розробили в межах проєкту "Зменшення Ризику Катастроф та вразливості населення в Східній Україні". Ініціатива реалізується Консорціумом Зменшення Ризику під керівництвом французької неурядової гуманітарної організації ACTED. Партнери проєкту – Луганська обласна державна адміністрація та Головне управління ДСНС України у Луганській області. Фінансову підтримку надало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).