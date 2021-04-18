Розробили "розумні" цінники, які контролюють строк придатності продуктів та знижують їх ціну
Ізраїльський стартап Wasteless представив електронні цінники, які знижують вартість харчових продуктів, коли термін їх придатності добігає кінця. Рішення дає покупцям можливість заощадити кошти, а магазинам – зменшити кількість відходів.
Джерело:Fast Company
Відтепер покупці можуть зробити вибір на користь свідомого споживання, а натомість – зекономити кошти. Зауважують, що smart-цінники допоможуть магазинам зменшити харчові відходи приблизно на 80%. Крім того, рішення може підвищити виторг, адже алгоритм постійно оптимізує ціну, зважаючи не лише на термін придатності, але й з урахуванням таких факторів, як час доби та попит на певні продукти.
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Як це працює
Основна ідея полягає в тому, щоб розміщувати продукти з різними термінами придатності на одній полиці, даючи змогу покупцям обирати, який саме товар придбати. До прикладу, йогурт з терміном придатності до 20 квітня може розташовуватися безпосередньо біля йогурту, термін якого закінчується через два тижні. При цьому електронні етикетки автоматично відображають різницю в термінах придатності.
Представили smart-цінники, які відстежують термін придатності харчових продуктів / Фото Wasteless
Зараз споживачі можуть приймати рішення про покупки, які винагороджують їхню стійку поведінку, і немає жодного клейма, що покупець жертвує чимось чи купує товари другого сорту. Модель перевернуто, тому споживач розглядає більш тривалий термін зберігання як премію,
– переконаний Одед Омер, засновник і генеральний директор Wasteless.
Розробили "розумні" цінники / Фото Wasteless
Наразі стартап веде переговори з кількома мережами супермаркетів, і незабаром буде оголошено про партнерство з великим європейським гуртовиком.
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