Ізраїльський стартап Wasteless представив електронні цінники, які знижують вартість харчових продуктів, коли термін їх придатності добігає кінця. Рішення дає покупцям можливість заощадити кошти, а магазинам – зменшити кількість відходів.

Відтепер покупці можуть зробити вибір на користь свідомого споживання, а натомість – зекономити кошти. Зауважують, що smart-цінники допоможуть магазинам зменшити харчові відходи приблизно на 80%. Крім того, рішення може підвищити виторг, адже алгоритм постійно оптимізує ціну, зважаючи не лише на термін придатності, але й з урахуванням таких факторів, як час доби та попит на певні продукти.

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Як це працює

Основна ідея полягає в тому, щоб розміщувати продукти з різними термінами придатності на одній полиці, даючи змогу покупцям обирати, який саме товар придбати. До прикладу, йогурт з терміном придатності до 20 квітня може розташовуватися безпосередньо біля йогурту, термін якого закінчується через два тижні. При цьому електронні етикетки автоматично відображають різницю в термінах придатності.

Представили smart-цінники, які відстежують термін придатності харчових продуктів / Фото Wasteless

Експеримент продемонстрував, що багато клієнтів готові економити гроші завдяки такій системі. Так, 41% покупців італійського магазину Iper обрали товар із меншим терміном зберігання.

Зараз споживачі можуть приймати рішення про покупки, які винагороджують їхню стійку поведінку, і немає жодного клейма, що покупець жертвує чимось чи купує товари другого сорту. Модель перевернуто, тому споживач розглядає більш тривалий термін зберігання як премію,

– переконаний Одед Омер, засновник і генеральний директор Wasteless.

Розробили "розумні" цінники / Фото Wasteless

Наразі стартап веде переговори з кількома мережами супермаркетів, і незабаром буде оголошено про партнерство з великим європейським гуртовиком.