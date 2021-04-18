Израильский стартап Wasteless представил электронные ценники, которые снижают стоимость продуктов питания, когда срок годности подходит к концу. Решение дает покупателям возможность сэкономить средства, а магазинам – уменьшить количество отходов.

Теперь покупатели могут сделать выбор в пользу сознательного потребления, а взамен – сэкономить средства. Отмечают, что smart-ценники помогут магазинам уменьшить пищевые отходы примерно на 80%. Кроме того, решение может повысить выручку, ведь алгоритм постоянно оптимизирует цену, учитывая не только срок годности, но и с учетом таких факторов, как время суток и спрос на определенные продукты.

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Как это работает

Основная идея заключается в том, чтобы размещать продукты с различными сроками годности на одной полке, позволяя покупателям выбирать, какой именно товар приобрести. К примеру, йогурт со сроком годности до 20 апреля может располагаться непосредственно возле йогурта, срок которого истекает через две недели. При этом электронные этикетки автоматически отражают разницу в сроках годности.

Представили smart-ценники, которые отслеживают срок годности пищевых продуктов / Фото Wasteless

Эксперимент показал, что многие клиенты готовы экономить деньги благодаря такой системе. Так, 41% покупателей итальянского магазина Iper выбрали товар с меньшим сроком хранения.

Сейчас потребители могут принимать решения о покупках, которые вознаграждают их устойчивое поведение, и нет никакого клейма, покупатель жертвует чем-то или покупает товары второго сорта. Модель перевернуто, поэтому потребитель рассматривает более длительный срок хранения в качестве премии,

– убежден Одед Омер, основатель и генеральный директор Wasteless.

Разработали "умные" ценники / Фото Wasteless

Сейчас стартап ведет переговоры с несколькими сетями супермаркетов, и вскоре будет объявлено о партнерстве с крупным европейским оптовиком.