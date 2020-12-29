Як виглядає мініатюрний робот, який на 90% складається з води: вражаюче відео
Американці представили робота, який на 90% складається з води. Його навчили переміщувати різні речі, каталізувати хімічні реакції та навіть танцювати брейк-данс.
Ззовні робот – м'який, а всередині має нікелеву основу. Вона змінює свою форму під впливом зовнішніх магнітних полів, про це повідомили на сайті Північно-Західного університету в Іллінойсі.
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Такі пристрої зовсім невеликі, приблизно як монета. Попри це, вони вміють виконувати чимало функцій. Наприклад, пересуватися зі швидкістю, яка не поступається людській, а також забирати та носити речі.
Сантиметровий робот нагадуючи чотириногого восьминога, він функціонує всередині наповненого водою резервуару, що робить його ідеальним для використання у водних умовах.
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Де такі роботи стануть у пригоді
Один з дослідників пояснив, що звичайні роботи – це зазвичай важкі машини з великою кількістю електроніки. Вони не завжди можуть безпечно взаємодіяти з м'якими структурами, зокрема з людьми.
Ми розробили м'які матеріали з молекулярним інтелектом, аби дозволити їм поводитися як роботи будь-якого розміру та виконувати корисні функції в крихітних просторах, під водою або під землею,
– наголосив він.
Розробники мають намір працювати над створенням ще менших версій робота, це дозволить діяти на мікроскопічному рівні. Наприклад, для програм доставки ліків безпосередньо в організмі пацієнта.
Цікаво, що міні-роботів можна запрограмувати на спільну роботу. У такому випадку вони об'єднуватимуться, аби вирішити масштабні завдання, як-от накладання швів при травмі.
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