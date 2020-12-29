Как выглядит миниатюрный робот, который на 90% состоит из воды: впечатляющее видео
Американцы представили робота, который на 90% состоит из воды. Его научили перемещать разные вещи, катализировать химические реакции и даже танцевать брейк-данс.
Внешне робот – мягкий, а внутри имеет никелевую основу. Она меняет свою форму под воздействием внешних магнитных полей, об этом сообщили на сайте Северо-Западного университета в Иллинойсе.
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Такие устройства совсем небольшие, примерно как монета. Несмотря на это, они умеют выполнять много функций. Например, передвигаться со скоростью, не уступающей человеческой, а также забирать и носить вещи.
Сантиметровый робот напоминая четвероногого осьминога, он функционирует внутри наполненного водой резервуара, что делает его идеальным для использования в водных условиях.
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Где такие работы могут быть полезны
Один из исследователей объяснил, что обычные работы – это тяжелые машины с большим количеством электроники. Они не всегда могут безопасно взаимодействовать с мягкими структурами, в частности с людьми.
Мы разработали мягкие материалы с молекулярным интеллектом, чтобы позволить им вести себя как роботы любого размера и выполнять полезные функции в крошечных пространствах, под водой или под землей,
– подчеркнул он.
Разработчики намерены работать над созданием еще меньших версий работа, это позволит действовать на микроскопическом уровне. Например, для программ доставки лекарств непосредственно в организме пациента.
Интересно, что мини-роботов можно запрограммировать на совместную работу. В таком случае они объединяться, чтобы решить масштабные задачи, например наложения швов при травме.
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