Вчені розробили універсальні "майстер-обличчя". Так, у 40% – 60% випадків вони можуть обдурити три найпопулярніші системи ідентифікації – Dlib, FaceNet та SphereFace.

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"Фейкові" обличчя / Фото arxiv.org

Як це вдалося

Дослідники застосували нейромережу StyleGAN від Nvidia. Вони створили різноманітні обличчя людей, яких ніколи не існувало – різної статі, віку та національності. Згодом за допомогою спеціального алгоритму відібрали ті, на яких система ідентифікації спрацьовувала найчастіше.

За результатами експерименту, найефективніше системи можуть обдурити 9 білих чоловічих облич літнього віку. Вони не мають бороди та не носять окулярів.

Зверніть увагу! Системи ідентифікації облич широко застосовуються у банкоматах, метро та силових структурах. Ймовірно, подібний "винахід" може зацікавити велику кількість людей, зокрема – зловмисників.