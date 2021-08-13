Вчені розробили універсальні "майстер-обличчя". Так, у 40% – 60% випадків вони можуть обдурити три найпопулярніші системи ідентифікації – Dlib, FaceNet та SphereFace.
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"Фейкові" обличчя / Фото arxiv.org
Як це вдалося
Дослідники застосували нейромережу StyleGAN від Nvidia. Вони створили різноманітні обличчя людей, яких ніколи не існувало – різної статі, віку та національності. Згодом за допомогою спеціального алгоритму відібрали ті, на яких система ідентифікації спрацьовувала найчастіше.