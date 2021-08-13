Ученые разработали универсальные "мастер-лица". Так, у 40% – 60% случаев они могут обмануть три самые популярные системы идентификации – Dlib, FaceNet и SphereFace.

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Как это удалось

Исследователи применили нейросеть StyleGAN от Nvidia. Они создали различные лица людей, которых никогда не существовало – разного пола, возраста и национальности. Впоследствии с помощью специального алгоритма отобрали те, на которых система идентификации срабатывала чаще.

"Фейковые" лица / Фото arxiv.org

По результатам эксперимента, эффективно системы могут обмануть 9 белых мужских лиц пожилого возраста. Они не имеют бороды и не носят очков.

Обратите внимание! Системы идентификации лиц широко применяются в банкоматах, метро и силовых структурах. Вероятно, подобное "изобретение" может заинтересовать большое количество людей, в частности – злоумышленников.