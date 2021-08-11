Головна мета вчених полягала у тому, аби зрозуміти, чому збільшується кількість екстремальних опадів. Повне дослідження опубліковане в журналі Geophysical Research Letters.
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Як це вдалося та чому це важливо
Ми живемо в умовах мінливого клімату, що провокує виникнення екстремальних погодних явищ. Дослідник Френсіс Девенпорт зі Стенфордської школи наук про Землю, енергію і навколишнє середовище припускає, що в найближчому майбутньому природні катаклізми відбуватимуться значно частіше. Саме ШІ може допомогти людству підготуватися до зустрічі зі стихією.
Вчені переконані, що такий підхід відкриває нові можливості для розуміння основних причин зміни клімату та захисту в умовах небезпеки. В результаті люди зможуть:
- бути готовими до природних катастроф і їх наслідків заздалегідь;
- враховувати дані при будівництві будинків, мостів та доріг біля водойм.
Дослідження
Для детального аналізу вчені обрали верхній вододіл Міссісіпі та східну частину вододілу Міссурі. Цей регіон США охоплює 9 штатів. Фахівці вивчили кліматичні дані для розрахунку кількості днів з сильними зливами з 1981 по 2019 роки. Згодом вони навчили ШІ аналізувати дані та розраховувати великомасштабні моделі атмосферної циркуляції, пов'язані з опадами.
Вчені не збираються зупинятися на досягнутому, а планують розширювати дослідження, враховуючи інші показники та фактори. Крім того, вони мають на меті застосувати метод для аналізу інших регіонів.
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