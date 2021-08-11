Головна мета вчених полягала у тому, аби зрозуміти, чому збільшується кількість екстремальних опадів. Повне дослідження опубліковане в журналі Geophysical Research Letters.

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Як це вдалося та чому це важливо

Ми живемо в умовах мінливого клімату, що провокує виникнення екстремальних погодних явищ. Дослідник Френсіс Девенпорт зі Стенфордської школи наук про Землю, енергію і навколишнє середовище припускає, що в найближчому майбутньому природні катаклізми відбуватимуться значно частіше. Саме ШІ може допомогти людству підготуватися до зустрічі зі стихією.

Машинний алгоритм, розроблений інженерами, вивчив зміни клімату з 1980-х років і передбачив масштабні повені. Точність прогнозу – 90%.

Вчені переконані, що такий підхід відкриває нові можливості для розуміння основних причин зміни клімату та захисту в умовах небезпеки. В результаті люди зможуть:

бути готовими до природних катастроф і їх наслідків заздалегідь;

враховувати дані при будівництві будинків, мостів та доріг біля водойм.

Дослідження

Для детального аналізу вчені обрали верхній вододіл Міссісіпі та східну частину вододілу Міссурі. Цей регіон США охоплює 9 штатів. Фахівці вивчили кліматичні дані для розрахунку кількості днів з сильними зливами з 1981 по 2019 роки. Згодом вони навчили ШІ аналізувати дані та розраховувати великомасштабні моделі атмосферної циркуляції, пов'язані з опадами.

Вчені не збираються зупинятися на досягнутому, а планують розширювати дослідження, враховуючи інші показники та фактори. Крім того, вони мають на меті застосувати метод для аналізу інших регіонів.

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