Студенти з міста Ейндховен у Нідерландах розробили інноваційний електромобіль Luca. Він майже повністю виготовлений з побутових відходів та пластику.

22 студентів працювали над його створенням приблизно 1,5 роки. Їхня мета – довести, що відходи можна використовувати як нову сировину, повідомляє видання NOS.

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У розробці інноваційного автомобіля їм допомагали кілька компаній, зокрема ізраїльський стартап UBQ. Його фахівці працювали над створенням кузова та шасі.

Нові матеріали створили, використовуючи волокна з кінського волосся, а також лляні та кокосові. Кузов авто виготовлений саме з лляного волокна у поєднанні з океанічним пластиком.

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Деякі елементи в машині є новими – наприклад, кермо та педалі, електроніка та лобове скло. До складу силової установки входять два електромотори з сумарною віддачею у 20 кінських сил. Запас ходу Luca сягає 200 кілометрів.

Яке майбутнє у Luca

Auto Recycling Nederland з ентузіазмом ставляться до проєкту. Адже при виробництві сучасних автомобілів часто використовують десятки видів пластику. На європейських виробників припадає понад мільйон тонн пластику щороку, цей показник продовжує зростати.

Такий "сміттєвий автомобіль" завтра відразу ж не буде у виставковому залі. Але я думаю, що це може дуже надихати розвивати цю галузь,

– прокоментував Мартін Боелхауер з ARN.

Студенти зауважили, що таке авто важить вдвічі менше звичайних електрокарів. Luca наразі не отримав дозвіл їздити громадськими дорогами. Проте розробники сподіваються, що найближчим часом зможуть довести безпечність транспорту.