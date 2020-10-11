Студенты из города Эйндховен в Нидерландах разработали инновационный электромобиль Luca. Он почти полностью изготовлен из бытовых отходов и пластика.

22 студентов работали над его созданием примерно 1,5 года. Их цель –доказать, что отходы можно использовать как новое сырье, сообщает издание NOS.

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В разработке инновационного автомобиля им помогали несколько компаний, в том числе израильский стартап UBQ. Его специалисты работали над созданием кузова и шасси.

Новые материалы создали, используя волокна из конского волоса, а также льняные и кокосовые. Кузов авто изготовлен именно из льняного волокна в сочетании с океаническим пластиком.

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Некоторые элементы в машине являются новыми – например, руль и педали, электроника и лобовое стекло. В состав силовой установки входят два электромотора суммарной отдачей в 20 лошадиных сил. Запас хода Luca достигает 200 километров.

Какое будущее у Luca

Auto Recycling Nederland с энтузиазмом относятся к проекту. Ведь при производстве современных автомобилей часто используют десятки видов пластика. На европейских производителей приходится более миллиона тонн пластика ежегодно, этот показатель продолжает расти.

Такой "мусорный автомобиль" завтра сразу же не будет в выставочном зале. Но я думаю, что это может очень вдохновлять развивать эту отрасль, – прокомментировал Мартин Боелхауер с ARN.

Студенты отметили, что такое авто весит вдвое меньше обычных электрокаров. Luca пока не получил разрешение ездить по общественным дорогам. Однако разработчики надеются, что в ближайшее время смогут доказать безопасность транспорта.