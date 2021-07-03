Автор проєкту – Віталій Дяк, який навчається на факультеті Архітектурного проєктування. Хлопець працював над дипломним проєктом реконструкції автостанції №4 під керівництвом викладачів університету – Оксани Кашуби та В’ячеслава Якубовського.

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Пропоную дану станцію розмістити на території яка на даний час належить Укрзалізниці, і як мені відомо Львівська міськрада веде перемовини щодо її викупу. Дана ділянка має гарну локацію, де перетинаються кілька видів громадського транспорту: трамваї, автобуси та поїзди,

– зауважив майбутній архітектор.

Студент пропонує побудувати сучасну автостанцію, а залізничні колії, які розташовані неподалік і ведуть у напрямку Рясне-1 та Рясне-2, застосувати як додатковий громадський транспорт. Такий "рейковий автобус" допоможе розвантажити вулицю Шевченка. Крім того, звідти можна відправляти рейси до ЄС у напрямку КПП "Краковець".

"Якщо б мій проєкт втілили у життя то для мене це було б великою перемогою", – ділиться Віталій.

Сучасний концепт автостанції №4: дивіться фото

Проєкт студента / Фото "Львівського порталу"

Що відомо про автостанцію

автостанція № 4 розташована на вулиці Шевченка, 105, біля Янівського цвинтаря.

під час реконструкції вулиці Шевченка, яка триває досі, автобусне сполучення було перенесено на інші автостанції;

раніше через автостанцію №4 проходило понад 160 автобусних маршрутів та здійснювалось приміське сполучення із населеними пунктами: Іваники, Божа Воля, Бунів, Верещиця, Вовча Гора, Воля-Любинська, Глинець, Грушів, Дацьки, Дрогомишль, Залужжя, Колониці, Коханівка, Краковець, Липовець, Макарі, Малнів, Малнівська Воля, Молошковичі, Мужиловичі, Немирів, Новини, Оселя, Поруби, Прилбичі, Пісоцький, Сарни, Середкевичі, Смолин, Старичі, Щеплоти, Яворів.

Наразі достеменно невідомо, що робитимуть з автостанцією. Однак в управлінні транспорту та зв’язку Львівської ОДА зауважили, що планують збудувати автостанцію №4 на ділянці, яка наразі належить Укрзалізниці.