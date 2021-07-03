Автор проекта – Виталий Дьяк, который учится на факультете Архитектурного проектирования. Парень работал над дипломным проектом реконструкции автостанции №4 под руководством преподавателей университета – Оксаны Кашубы и Вячеслава Якубовского.

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Предлагаю данную станцию ​​разместить на территории, которая в настоящее время принадлежит Укрзализныце, и как мне известно Львовский горсовет ведет переговоры о ее выкупе. Данный участок имеет хорошую локацию, где пересекаются несколько видов общественного транспорта: трамваи, автобусы и поезда,

– сказал будущий архитектор.

Студент предлагает построить современную автостанцию, а железнодорожные пути, что расположены неподалеку и ведут в направлении Рясне-1 и Рясне-2, применить в качестве дополнительного общественного транспорта. Такой "рельсовый автобус" поможет разгрузить улицу Шевченко. Кроме того, оттуда можно отправлять рейсы в ЕС в направлении КПП "Краковец".

"Если бы мой проект воплотили в жизнь для меня это было бы большой победой", – делится Виталий.

Современный концепт автостанции №4: смотрите фото

Проект студента / Фото "Львовского портала"

Что известно об автостанции

автостанция № 4 находится на улице Шевченко, 105, у Яновского кладбища.

во время реконструкции улицы Шевченко, которая продолжается до сих пор, автобусное сообщение было перенесено на другие автостанции;

раньше через автостанцию ​​№4 проходило более 160 автобусных маршрутов и осуществлялось пригородное сообщение с населенными пунктами: Иваники, Божья Воля, Бунов, Верещица, Волчья Гора, Воля-Любинская, Глинец, Грушев, Дацки, Дрогомышль, Залужье, Колоницы, Кохановка, Краковец, Липовец, Маккуори, Малнов, Малновская Воля, Молошковичи, Мужиловичи, Немиров, Новости, Обитель, Порубы, Прылбичи, Песоцкий, Сарны, Середкевичи, Смолин, Старычи, Щеплоты, Яворов.

Пока точно неизвестно, что будут делать с автостанцией. Однако в управлении транспорта и связи Львовского ОГА отметили, что планируют построить автостанцию ​​№4 на участке, который сейчас принадлежит Укрзализныце.