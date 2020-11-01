Літаюче авто-трансформер випробували у Словаччині: відео першого польоту
Словацька компанія Klein Vision випробувала автомобіль AirCar. Машина-трансформер може пересуватися як по звичайних дорогах, так і здійматися у повітря. Тестовий політ відбувся у аеропорту "П'єштяни".
За словами розробників, автомобіль може перетворитися на літальний апарат всього лише приблизно за 3 хвилини, пише Daily Mail.
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KleinVision опублікувала унікальні кадри першого польоту AirCar. Відео показує, як авто їде по злітно-посадковій смузі, зупиняється, аби розгорнути крила, а потім злітає у повітря на висоту понад 450 метрів.
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AirCar успішно здійснив два зльоти та посадки. Це – вже п'ятий прототип літаючого автомобіля від KleinVision. Розробники заявили, що він чудово підходитиме для відпочинку та безпілотних поїздок, або ж для надання послуг таксі.
Технічні характеристики AirCar
За раз автомобіль може долати відстані до 1000 кілометрів, розвиваючи максимальну швидкість у 200 кілометрів на годину. Аби піднятися у повітря, йому необхідна посадкова смуга довжиною не менше 300 метрів.
Автомобілі можуть бути важкими, але літаки повинні бути легкими, тому знаходження балансу для AirCar було головним викликом для команди розробників.
Двомісна модель, яку випробували у Словаччині, важить 1 100 кілограмів. Він може перевозити до 200 кілограмів додаткового вантажу. Авто працює на двигуні BMW 1.6l і має потужність у 140 кінських сил.
Автомобіль AirCar під час тестового польоту / Фото Klein Vision
Відгуки фахівців та плани KleinVision
Коли авто-транформер AirCar рухається на дорозі, його крила компактно складаються. Завдяки цьому машина не потребує додаткового місця для паркування.
Механізм розгортання та втягування крил і хвоста, який перетворює автомобіль на літак, дуже вражає,
– прокоментував Бранко Сарх, колишній експерт Boeing.
Він також високо оцінив загальний вигляд автомобіля на дорозі та у повітрі. І зауважив, що кабіна, яка забезпечує простір для водія-пілота та пасажира, дуже простора та красиво оформлена.
Коли всі льотні випробування, передбачені законодавством, будуть завершені, у KleinVision планують оснастити машину потужнішим двигуном. У компанії вже є покупець, який має намір придбати один з AirCar.
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