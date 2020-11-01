Словацька компанія Klein Vision випробувала автомобіль AirCar. Машина-трансформер може пересуватися як по звичайних дорогах, так і здійматися у повітря. Тестовий політ відбувся у аеропорту "П'єштяни".

За словами розробників, автомобіль може перетворитися на літальний апарат всього лише приблизно за 3 хвилини, пише Daily Mail.

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KleinVision опублікувала унікальні кадри першого польоту AirCar. Відео показує, як авто їде по злітно-посадковій смузі, зупиняється, аби розгорнути крила, а потім злітає у повітря на висоту понад 450 метрів.

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AirCar успішно здійснив два зльоти та посадки. Це – вже п'ятий прототип літаючого автомобіля від KleinVision. Розробники заявили, що він чудово підходитиме для відпочинку та безпілотних поїздок, або ж для надання послуг таксі.

Технічні характеристики AirCar

За раз автомобіль може долати відстані до 1000 кілометрів, розвиваючи максимальну швидкість у 200 кілометрів на годину. Аби піднятися у повітря, йому необхідна посадкова смуга довжиною не менше 300 метрів.

Довідка. Скільки коштуватиме такий футуристичний автомобіль – наразі невідомо. Ймовірно, його можна буде побачити в повітрі та на дорогах вже у 2021 році.

Автомобілі можуть бути важкими, але літаки повинні бути легкими, тому знаходження балансу для AirCar було головним викликом для команди розробників.

Двомісна модель, яку випробували у Словаччині, важить 1 100 кілограмів. Він може перевозити до 200 кілограмів додаткового вантажу. Авто працює на двигуні BMW 1.6l і має потужність у 140 кінських сил.



Автомобіль AirCar під час тестового польоту / Фото Klein Vision

Відгуки фахівців та плани KleinVision

Коли авто-транформер AirCar рухається на дорозі, його крила компактно складаються. Завдяки цьому машина не потребує додаткового місця для паркування.

Механізм розгортання та втягування крил і хвоста, який перетворює автомобіль на літак, дуже вражає,

– прокоментував Бранко Сарх, колишній експерт Boeing.

Він також високо оцінив загальний вигляд автомобіля на дорозі та у повітрі. І зауважив, що кабіна, яка забезпечує простір для водія-пілота та пасажира, дуже простора та красиво оформлена.

Важливо! Розробники запевнили, що авто розроблене так, аби бути доступним будь-якому пілоту, не вимагаючи від нього спеціальної підготовки.

Коли всі льотні випробування, передбачені законодавством, будуть завершені, у KleinVision планують оснастити машину потужнішим двигуном. У компанії вже є покупець, який має намір придбати один з AirCar.