По улицам Оттавы в течение первой половины ноября будут курсировать беспилотные автобусы. Тестовый маршрут в столице Канады запустили на территории правительственного квартала.

Это – первый подобный проект, утвержденный в рамках Программы автоматизированных испытаний транспорта в провинции Онтарио, сообщает CBC News.

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Протяженность тестового маршрута составляет 1,5 километра. Автобусы EX10, которые разработала компания EasyMile, будут курсировать с 4 остановками. В салоне все же находиться водитель, в экстренном случае он сможет взять на себя управление.

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Заметим, что испытания являются закрытыми для общественности через COVID-19. Поэтому на борт автобуса допускаются только работники района Tunney's Pasture и группы, участвующие в проектах.

Справка. Беспилотный автобус EX10 может развивать скорость до 25 километров в час. Он движется по предварительно запрограммированным маршруту, используя датчики и программное обеспечение, чтобы обнаруживать препятствия.

Проект контролирует Area X.O., предприятие, которое возглавляет Invest Ottawa, в сотрудничестве с рядом партнеров, в частности – с Transport Canada, местными властями Оттавы и Министерством транспорта Онтарио.

Испытания имеет целью показать, как автобусы без водителей работают в настоящих дорожных условиях. Кроме этого, они дадут возможность проанализировать эффективность использования аккумулятора и доступность для людей с ограниченными возможностями.



Беспилотные автобусы в Канаде / Фото Radio Canada



Тестовый маршрут будет курсировать правительственным кварталом / Фото Radio Canada

Президент и генеральный директор Invest Ottawa Майкл Трембле подчеркнул, что зимняя погода в Оттаве обеспечит "настоящее испытание транспорта".

В то же время Джим Лотроп, генеральный директор по вопросам инноваций в Transport Canada, заверил, что успех проекта может помочь проложить путь для будущих инноваций.